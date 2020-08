Instagram incorpora 'Reels': así puedes usarlo para crear videos divertidos

En varias ocasiones Facebook, que también posee el control de Instagram y WhatsApp, ha sido criticado por incluir dentro de las actualizaciones para sus aplicaciones ciertas características similares a otras. En esta ocasión, fue el turno de TikTok.

En medio de la polémica del uso de la popular app en los Estados Unidos con el gobierno de ese país, Instagram quiso adelantarse y ofrecerle a sus consumidores una experiencia muy parecida a la que tienen en la 'nueva' red social que se ha vuelto un boom.

Así nació Reels. Se trata de una herramienta en la que se pueden crear y compartir vídeos con herramientas para editar dentro de la misma aplicación, música, fondos, colores, letras y más.

Esto se une a las posibilidades de formatos ya existente como carretes, historias y videos de IGTV. Se encuentran ubicados entre las opciones de Instagram Stories, cuando se activa la opción superior izquierda del menú principal donde está el ícono de la cámara.

Una vez presionado aparecerá como una de las alternativas para realizar junto con Boomerang, Layout, Superzoom y una transmisión en vivo. Al presionar la palabra 'Reels' y darle empezar, habrá un menú en la parte central.

Introducing Reels — a new way to create and discover short, entertaining videos on Instagram. ⭐️ https://t.co/ESrOYKMPfU pic.twitter.com/1erlqVSUmr

👏 Here 👏 for 👏 this 👏 lewk 👏 from 👏 @Lorrayne_cb9 👏

Allí puedes elegir música, efectos, velocidades, pantalla verde, filtros, temporizador, entre otras opciones para personalizar el video e inyectarlo de mucha creatividad justo como sucede en TikTok, que se ha convertido en la casa de retos virales y contenido para el entretenimiento.

All week we’re sharing tips on how to make reels with different features. 💫

Reels is a new way to create and discover short, entertaining videos on Instagram.

First up: how to use green screen ✅ pic.twitter.com/Nc1Y5zKoPv

— Instagram (@instagram) August 5, 2020