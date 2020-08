Cruce entre Moria Casán y Laurita Fernández en Cantando 2020: "Así me prometieron a mí. Moria tiene plano libre"

Este martes, en Cantando 2020, Moria Casán y Laurita Fernández protagonizaron un momento de tensión.

La One, expresó su disconformidad ante que Fernández asumiera la co conducción con Ángel de Brito en Cantando 2020.

La mala relación de ambas se hizo evidente cuando Casán, en la primera gala, dijo que llamarla por su diminutivo le parecía "un chiquitaje".

Todo comenzó cuando la Casán estaba haciéndole la devolución a Adabel Guerrero.

La diva se extendió un poco en el tiempo hablando de Nacha Guevarra y su “Master Class”, en alusión a los comentarios que hace la artista sobre el sonido, los bailarines, la escenografía y demás aspectos de cada puesta en escena.

De Brito, le preguntó si su evaluación era a la participante o a su compañera de conducción.

“Soy la bastonera, puedo interrumpir. A propósito, estoy viendo que la señorita co-conductora hoy es un pulpo, quiero que hables más vos querido”, respondió Moria.

Laurita, le respondió, que le gustaría obtener una devolución por parte de la exvedette.

Laurita Fernández, trató de mantener la calma en el momento de explosión de Casán. - captura youtube

“Vos estás para co-conducir y yo estoy para dar la devolución cuando se me cante. Así que tranquila. Dejalo hablar un poco al conductor, mi amor”, le respondió Casán.

Minutos más tarde, de Brito le dio la palabra a Moria para que retomase lo que trataba de decir.

La diva, manifestó que fue jurado desde hace diez años y que no quiere "tener el culo en forma de silla para dar devoluciones a gente" que conoce y a otros que no.

“Yo podía frenarlos a ustedes y a quien quiera. Así me prometieron a mí: ‘Moria tiene plano libre', declaró.

Asimismo, agregó que podía "dar devoluciones y decirle a la señorita Laura que es un pulpito".

"Si no se me respeta me voy, mi amor, . No tengo nada ni contra vos ni contra nadie. Pero no me interesa poner mi culo ahí para dale devoluciones a ustedes y que me estén corriendo, concluyó".

Por su parte, Fernández le respondió a Casán con un tuit, horas después del cruce.

“Estoy haciendo mi trabajo y tengo un compañero que es lo más, que me banca, me contiene y me tranquiliza. Yo me apoyo 100% en él y conectar visualmente con Ángel me ayuda”, escribió.

En un diálogo en Los Ángeles de la mañana, Laurita opinó "que sin dudas, en esos momentos se dicen cosas con saña y mala onda adrede" y que "una tiene que hacer su trabajo.

