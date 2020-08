Una carta nueva para cada signo: ¡Conoce tu tarot de la semana!

Como todos los lunes, el tarotista Víctor Santelices nos entrega el consejo de las cartas del Tarot para la semana. Una tirada para cada signo, que nos permite orientarnos y saber cómo vienen los próximos días en nuestras vidas.

Aries

El Carro

Semana con clara tendencia favorable para que todo se vaya dando según tu voluntad y acorde con el esfuerzo que puedas poner en lo que te dispongas conseguir. Lo relevante será, además, que te empoderes a cabalidad de tus acciones y que estas correspondan a tus deseos y a tus fines. Cumpliendo con estos principios será importante, además, que tus metas sean realistas y no sobredimensionadas, a fin de evitar las contraproducentes frustraciones.

Durante estos días debiera primar en ti una conducta que siempre trae buenos resultados, “Dar para recibir”. Además de ser equilibrado, como principio, es sano desde todo punto de vista, aunque no es infalible. Obviamente, no se trata de dar cosas materiales solamente, si no, más bien dar amor, afecto, ayuda, saber escuchar, dar un buen consejo. Si ya lo has practicado, persevera en esa conducta. Hoy, más que nunca, se hace imprescindible.

Semana con tendencia favorable a mejorar en algo tus ingresos. Sería conveniente que, al cabo de estos días, hagas un breve análisis de cómo lograste este avance y, en lo posible, sacar alguna lección para perseverar en lo hecho y mejorar el método. Está dicho que las situaciones de crisis, para algunos, se pueden convertir en oportunidades.

En períodos tan complejos como el actual, pocos escapan a sus nefastos efectos, que son reales y objetivos. Pero, hay un margen personal o individual que también influye, para bien o para mal, y es la capacidad de cada cual de enfrentar, con mayor o menor disposición anímica, la crisis. De esto dependerá que salgas antes, de manera relativa, de la situación y que sus efectos no sean tan prolongados.

Se abren nuevas posibilidades de generar algún ingreso en actividades asociadas a tus conocimientos profesionales o técnicos. Para que tus acciones sean consecuentes con esto, amplía tus campos de trabajo, crea otros, inventa alternativas, en esto lo que abunda no daña. Por el contrario, la versatilidad amplia el espectro de tus competencias y aumenta tus medios. Recuerda que tienes a tu favor, entre otros atributos, la creatividad.

Medios y capacidades no te faltarán para seguir luchando y salir adelante. Con la misma rigurosidad de métodos que siempre has tenido y con la seriedad con que asumes los desafíos que te plantea la vida, esta compleja actualidad, por difícil que se presente, no será la excepción. La gente como tú siempre sale bien parada de estas pruebas. Sigue confiando en tus atributos, los tienes de sobra.

No aceptes verte superada por la complejidad de la actual situación. Puede que no falten los motivos y que, en un momento dado, te sientas abatida o atada de manos, pero no toleres que se prolongue la congoja, apóyate en todas aquellas veces que, a pesar de la adversidad, supiste salir adelante, con coraje y resolución. Puedes hacerlo, respira hondo, seca tus lágrimas, ponte pie, vístete de guerrera y da la lucha.

Una forma de plantearse frente a las situaciones complejas que nos presenta la vida, aunque afecten a la generalidad de las personas, debe ser poniendo el acento en nuestras cualidades y potencialidades. Esto está lejos del individualismo, tan desacreditado, y corresponde a las características únicas e irrepetibles de cada cual. Las tuyas son innumerables y muchas de ellas apropiadas y dispuestas siempre para superar hasta lo más complejo.

Sagitario

Siete de Copas

Tener ilusiones dista mucho de vivir de ilusiones. Unas pareciera que son como la sal de la vida, las otras meras quimeras que aparecen y desaparecen, como pompas de jabón. Ver las cosas tal como son y analizarlas en su mérito es la única vía que debemos utilizar para salir adelante y lograr nuestros anhelos, luciendo las medallas de las vencedoras.

Salir victoriosa de una situación compleja constituye siempre un logro, pero hay una diferencia importante de considerar que puede cambiar el sabor de la victoria y esta es el medio con que se ha conseguido y, en esto debes ser rigurosa. No debiera ser a costa de otros, si no, con tus propios dones y capacidades que son suficientes para conseguir tus fines.

Las situaciones de crisis son un estímulo para la reflexión, no solamente para pensar en cómo se sale adelante, si no también, para entender, en lo posible, el proceso de lo que acontece. Si logramos sacar algunas cosas en limpio debieran ser suficientes para salir dotados de una forma distinta de entender la sociedad y la vida, dejando atrás conceptos y pensamientos que ya no se ajustan a la realidad que se asoma.

La extraordinaria sensibilidad de que estás dotada es, por cierto, un don muy preciado que, a veces, escasea en muchos seres humanos. En ti es permanente y, sin duda, es un plus. Sin embargo, te hace, en cierto modo, vulnerable a la dureza de la vida en el momento actual. Este don debiera ayudarte a entender este proceso más allá de lo obvio, es lo que se llama leer entre líneas.