¿Probaste el postre de la crema catalana? Anímate a hacerla en tu casa

Si no has probado la crema catalana, no sabes lo que te estás perdiendo.

El postre más típico de Cataluña, se puede preparar de forma casera y sencilla.

Prueba a preparar este delicioso postre catalán en casa. - Instagram

La web Recetas de Escándalo da tips a cómo hacer la mejor crema.

Ingredientes(unas 4 raciones)

500 ml de leche (entera, semidesnatada, desnatada, o de almendras o soja, como tú quieras).

1 rama de canela.

La piel de medio limón.

La piel de media naranja.

4 yemas de huevo.

15 gramos de maicena.

60 gramos de azúcar más 1-2 cucharadas soperas por ración para caramelizar por encima.

Preparación

Quítale la piel a la naranja y al limón pero solo la parte más superficial de forma que no arrastre parte blanca, solo debe ser naranja o amarilla respectivamente. Ponlo en un cazo a fuego medio pon la leche junto con la rama de canela y la piel de la naranja y la piel del limón. Justo antes de que empiece a hervir (verás que empieza a haber burbujitas pequeñas en la superficie). Si tienes un termómetro antes de que llegue a 100ºC), retira el cazo del fuego. A continuación, prepara en un bowl las yemas de huevo junto con el azúcar y la maicena y bátelo todo con unas varillas. Verás que al principio la mezcla es un poco seca, pero si sigues batiendo con fuerza, poco a poco se volverá cremosa y finalmente tendrá un aspecto bastante homogéneo. Después, vierte en el bowl la leche infusionada poco a poco y haciéndola pasar por un colador para que se queden en él las pieles de los cítricos y la rama de canela. Remueve la mezcla. De nuevo, vierte la mezcla en el cazo que habías utilizado y ponlo a fuego bajo mientras remueves sin parar para que no se te pegue a la vez que ves cómo se espesa. Finalmente verás que se empieza a espesar casi de golpe. Cuando veas que está así apártala del fuego, ¡ya está lista! Ahora, distribúyela en los moldes o recipientes en los que la vayas a servirla. Si no te queda muy lisa por arriba puedes alisarla con el reverso de una cuchara. Cuando esté fría puedes introducir los recipientes en la nevera para que repose al menos 4 horas.

Como toque final, justo antes de servirla, esparce azúcar por encima.

Carameliza el azúcar con ayuda de un soplete y ya la tendrás lista.

¡Esperamos que la disfrutes!

