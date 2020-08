Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana

Mhoni Vidente te dice en sus horóscopos todo lo que te depara la suerte esta semana en cuestión de salud, dinero y amor, además de los números mágicos.

Aries

Renovarás por completo tu vida personal esta semana, decides empezar una rutina de ejercicio para verte bien, sacar esos rencores de amores del pasado y estar en paz contigo mismo. Tendrás juntas de trabajo y cambios de puestos en tu ambiente laboral. Guarda silencio sobre tus planes de negocio y proyectos de trabajo para que no te los salen; te rodean las malas energías y envidias, así que entre menos conozcan tu vida es mejor. Empiezas una relación que te dará tranquilidad, sólo recuerda que el amor y la amistad no se compra. Este 05 de agosto tendrás un golpe de suerte con los números 00 y 31. Tu lema esta semana será ‘Siempre ser el mejor’, y tu color el amarillo, esto atraerá la abundancia a tu vida. Tu ángel te recomienda tener confianza en ti mismo y seguir tus corazonadas para alcanzar el éxito.

Tauro

Resolverás pendientes de trabajo esta semana, intenta administrar mejor tu tiempo para evitar presiones. Te proponen iniciar un negocio familiar; acéptalo, te irá de lo mejor. Trata de dormir más, recuerda que tu cuerpo y mente necesitan relajarse para tener un mejor desarrollo. Tu color esta semana será el azul intenso, hará que tengas más abundancia y tendrás un golpe de suerte con los números 07 y 66. Tu ángel de la guarda te recomienda el perfeccionismo, esto significa que siempre des lo mejor de ti y trates de hacer todo sin miedo a fracasar. Ya no seas tan intenso en tu relación amorosa, a tu signo lo domina lo sexual y eso a veces no te deja pensar con claridad, así que antes de tomar una decisión, trata de pensarlo dos veces. Tu compatibilidad en el amor será con el signo de Virgo o Escorpión.

Géminis

Analizarás esta semana un cambio de trabajo para que no te sientas estancado, una de las cualidades de tu signo es buscar el progreso. Sientes remordiendo de conciencia por algo que pasó con una ex pareja, recuerda que existe la Ley del Karma y lo que haces se te regresa, así que trata de hablar claro para quedar en paz. Te recomiendo ser más decidido y dejar de lado los temores. Tu color esta semana será el cobre o café. Deberás fortalecer tu cuerpo al comer más sano y hacer ejercicio. Tu ángel de la guarda te recomienda volver estudiar y tomar cursos para que puedas progresar. Tendrás un golpe de suerte el 06 de agosto con los números 05 y 44; ese día te recomiendo ponerte perfume y agua bendita para que las buenas energías te acompañen. Un amor del signo de Libra o Piscis llegará a tu vida para quedarse.

Cáncer

Realizarás pagos atrasados esta semana y decides mejorar tu esquema de administración, ten en cuenta que tu signo es de agua y por eso nunca piensas en hacer un patrimonio, pero debes cambiar eso. Ya no seas tan dramático en tu forma de ser y trata de mejorar tu relación amorosa; no puedes manejar la vida de tu pareja. Tu compatibilidad en el amor será con Escorpión y Acuario. Recibes un dinero por lotería con los números 08 y 77, combínalos con tu fecha de nacimiento. Este 05 de agosto te recomiendo que prendas una veladora blanca para atraer la luz espiritual a tu vida. Tu color esta semana será el amarillo. En cuestión de salud trata que tu sistema nervioso esté en orden y no te alteres. Tu ángel de la guarda te recomienda tener siempre un proyecto nuevo en mente para que te enfoques en estar mejor.

Leo

Seguirás con la buena fortuna de tu lado, la luz del sol te rige en todos los sentidos y más porque es tu etapa de cumpleaños y de renacimiento personal. Pagas tu seguro del carro o sacas tu Seguro Social, recuerda que siempre debes tener en orden tu papelería. Los que están sorteos seguirán con varias parejas a la vez para poder escoger el amor indicado. Tu mayor compatibilidad es con los signos de Aries, Capricornio o Piscis. Tu color esta semana es el rubí intenso, eso significa que estás en una etapa de rejuvenecerte en todo y buscarás la perfección. Tu ángel de la guarda te recomienda que esta semana busques el bienestar de tu vida. Este 07 de agosto debes usar un listón rojo en el tobillo izquierdo amarrado con tres nudos y déjalo allí hasta que se caiga solo. Tus números de la suerte son 02 y 18.

Virgo

Tendrás buena suerte esta semana en asuntos de trabajo o juntas con tus jefes, por fin te dan un reconocimiento laboral. Te pones al corriente en tu tarjeta y decides empezar a ahorrar; uno de los grandes problemas de tu signo es que no sabes tener dinero guardado. Cuídate de problemas de mareos y de oído. Ponle atención a tu pareja y trata de valorar tu relación, recuerda que en la convivencia amorosa hay momentos buenos y malos. Decides volver a estudiar. Tu color esta semana será el blanco, significa que tu vida se nutrirá de buenas energías. Tu ángel de la guarda te dice ‘Pide que se te dará’, es decir, que es el momento de hacer esa petición a Dios para que te la conceda el 07 de agosto, ese día te recomiendo prender una vela blanca y darte baños de flores. Tus números de la suerte serán 07 y 51.

Libra

Esta semana tendrás mucho trabajo y estarás con las energías cruzadas, significa que no debes pelear con nadie y menos en el trabajo, aunque te provoquen debes tener prudencia y tolerancia. A tu signo le afectan los cambios de tiempo y si no hay un clima estable, sufres problemas respiratorios y de presión alta, así que ve con tu médico. Te busca un amor del signo de Géminis o Acuario y hablará de volver contigo. Cuídate de los chismes de tus amigos, no platiques lo que te confiesen. Tu ángel de guarda es el de medios de comunicación, por eso se te da muy fácil todo lo que sea prensa, radio, redes sociales y televisión. Te recomiendo que este 05 de agosto prendas una veladora blanca y pongas al lado un vaso de agua para que reine la paz y prosperidad en tu vida. Tus números de la suerte son 10 y 23.

Escorpión

Pensarás en hacer cambios en todo lo que te rodea, a tu signo no le gusta estar estancado y siempre busca el crecimiento. Ve con el médico para que te cheque una infección de riñón o de transmisión sexual. Te buscan para un negocio de gobierno o campañas políticas. Ya no esperes lo que no se dará, si esa persona no es para ti es mejor buscar en otra parte el amor. Tu color es el negro, significa debes analizar bien tu cuerpo y lo que pasa alrededor de ti; trata de cuidar más tu salud, y deja a un lado los pensamientos negativos. Tu ángel de la guarda te dice que lo mejor para tu signo es la Ley de la Atracción, eso significa que tu pensamiento es tan fuerte que siempre llegará a tu vida lo que deseas, así que trata de mantener tu mente en pensamientos positivos. Tus números de la suerte son 11 y 27.

Sagitario

Llegará la inspiración a tu vida esta semana, volverás a tomar el control de tus sentimientos y deseos; tu signo es el más intenso del Zodíaco y eso hace que a veces pierdas el control de sus pensamientos, pero retomarás tu rumbo para progresar. Ya no busques a ese amor que se fue de tu lado, si ya no está es porque no te valoró, así que déjalo atrás. Concéntrate en tus proyectos de trabajo y sácalos adelante. Tu color de esta semana será el rojo escarlata, significa que tu carácter e intensidad atraerá el éxito en estos días. Tu ángel de guarda te dice que tu plegaria y petición será respondida de manera creativa. Te recomiendo que este 06 de agosto pongas un vaso de agua cristalino al lado de tu cama y al día siguiente te lo tomes para que tu energía se purifique. Tus números de la suerte son 13 y 40.

Capricornio

Acudirás a juntas de trabajo para reajustes de puestos, esta semana será de mucho movimiento en lo laboral, por eso te recomiendo que este 03 de agosto pongas una veladora de color blanco y pidas lo que necesites para estar en paz. Visitarás a unos familiares. Te llega un regalo inesperado, recuerda que todos los días son buenos para recibir y agradecer las atenciones hacia ti. Recibes un dinero por parte de una deuda del pasado. Te busca tu abuelita para pedirte un favor. Tu color esta semana será el rojo, significa que debes liberarte del rencor y de lo que te causa angustia. Tu ángel de guarda te recomienda que no te distraigas de tu misión en la vida, recuerda que tu signo se fortalece de la familia y comunicación divina, así que no caigas presa de los vicios y el alcohol. Tus números de la suerte son 06 y 17.

Acuario

Realizarás esta semana un cambio positivo en tu vida, tu signo está rodeado de buenas oportunidades, pero a veces las dejas pasar por no arriesgarte, así que no le des importancia a lo que dicen de ti y lucha por tu felicidad. Un amigo te pide dinero prestado. Recibes varias propuestas de cambios de trabajo y de puesto; este mes de agosto es muy bueno para tu signo. Tu color esta semana y tu fruta será el verde limón, significa que debes consumir este cítrico y cargar un limón verde en tu bolsa para romper con el mal de ojo. Tu ángel de la guarda te aconseja motivación, es decir, que busques en qué enfocar tu vida y ores para que el entusiasmo y la concentración llegue a manos llenas a tu vida. Un amor del signo de Aries o Libra hablará de estar en pareja contigo. Tus números de la suerte son 15 y 19.

Piscis

Sacarás mucho trabajo atrasado esta semana y tratarás de ponerte al corriente con tus pagos; debes mejorar la administración de tu tiempo y dinero. Te sentirás estresado, trata de caminar para despejar tu mente. Te busca un ex amor del signo de Géminis o Escorpión para reclamarte; trata de solucionarlo de la mejor manera y quedar en paz. Tu color esta semana será el violeta, que es el color de Dios, recuerda que tu signo se comunica con lo divino, así que esta semana trata de usar ese don y desarrolla más tu intuición. Tu ángel de la guarda te recomienda ser inspiración, eso significa seguir con esa idea de ser alguien en la vida y desarrollarte al máximo. Te recomiendo que este 07 de agosto te pongas mucho perfume para que las buenas energías envuelvan tu vida. Tus números de la suerte son 10 y 28.