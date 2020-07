Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana

Aries

Tendrás cierres de contratos y proyectos nuevos de trabajo durante agosto. Te recomiendo que este 1 de agosto prendas una veladora roja y pongas una moneda adentro de la cera y perfume tuyo, además de un vaso con agua y una foto tuya debajo de la veladora, y pidas lo que necesitas para este mes. En el amor no te compliques, siempre estará a tu lado la persona ideal y el que no es para ti se irá; tu compatibilidad será con los signos de Acuario y Géminis. Tus mejores días serán 03, 06, 09, 11, 13, 19, 21, 27, 29 y 31; las energías positivas se juntarán esos días y todo lo que realices te saldrá bien. Le darás apoyo alguien que se está divorciando. Eres el líder en todos los sentidos, pero trata de no cargarte energías negativas. Tus números de la suerte son 02 y 77, y tus colores el amarillo y el naranja.

Tauro

Iniciarás en agosto una renovación personal y de actitud, serán tiempos de madurar y crecer como persona. Tus mejores días del mes serán 02, 04, 09, 11, 13, 18, 19, 21, 22, 27, 29 y 31, podrás hacer cualquier cambio de trabajo e iniciar un negocio propio en el que te irá de lo mejor. Te recomiendo que este 1 de agosto prendas una veladora de color amarillo con perfume tuyo y tantita canela molida en la cera, y también un vaso con agua y una foto tuya reciente debajo de la veladora para que pidas lo que tanto necesitas. Piensas en regresar con tu ex pareja para estar en paz con tus sentimientos. Los solteros tendrán la oportunidad de conocer a personas muy afines, en especial de los signos Libra y Capricornio. Tus números de la suerte de este mes serán 05 y 64, y tus colores el rojo intenso y el blanco.

Géminis

Superarás durante este mes todos los problemas de sentimientos guardados y de rencores amorosos. Tus mejores días serán 01, 03, 06, 09, 12, 17, 19, 21, 23, 29 y 30, en los cuales tendrás la oportunidad de crecer en lo económico. En el amor conocerás a personas muy afines a tu carácter y forma de ser, y hasta hablarán de formalizar de inmediato; tus signos más compatibles son Libra y Aries. Si eres mujer te recomiendo que te cheques algo hormonal o de quistes. Este 1 de agosto prende una veladora de color azul con una foto tuya debajo y ponle canela, azúcar y una moneda en la cera, y al lado un vaso con agua, y pide que venga a ti la salud y la abundancia; además, carga siempre algo de oro o de plata en el cuello como protección. Tus números de la fortuna son 13 y 20, y tus colores el gris y el negro.

Cáncer

Tendrás cambios en el trabajo y en tu vida personal, tu signo es el más brillante del Zodíaco y le gusta tener el reconocimiento de los demás, por eso debes hacer lo que más te gusta en cuestiones laborales. Evita pensar en lo que no fue, el pasado ya quedó atrás y son tiempos de avanzar. Tus mejores días del mes serán 01, 04, 08, 11, 15, 17, 21, 22, 28 y 31, en los que lograrás cualquier cosa porque las energías estarán de tu lado. Estarás muy enamorado y hablarás de estabilidad emocional con tu pareja. A los solteros les vendrá un amor nuevo del signo de Tauro o Escorpión que será muy compatible. Este 1 de agosto enciende una veladora blanca, ponle una foto tuya debajo y al lado un vaso de agua cristalino, y pide que no te falte el dinero y la salud. Tus números del mes serán 01 y 28, y tu color el verde.

Leo

Agosto es tu mejor mes porque tu energía se renueva por ser tu cumpleaños, eres el signo del poder y fuerza interior que te hace progresar en la vida, pero también eres el más vanidoso y soberbio de todos, por eso necesitas sacar lo mejor de ti. Tus mejores días serán 02, 04, 09, 11, 17, 21, 23, 28 y 30, las energías positivas se juntarán para que puedas progresar en cuestiones económicas o de negocios, incuso si quieres cambiarte a un trabajo mejor. Te enamoras otra vez y serás correspondido, tu compatibilidad será con Aries o Géminis. Ten cuidado con problemas de fraudes o trámites de créditos. Tus números de la suerte serán 17 y 20, trata de jugarlos en la lotería. Tu color es el rojo intenso, úsalo en la ropa y enciende una veladora de ese color este 1 de agosto mientras pides lo que tanto necesitas.

Virgo

Enfrentarás grandes retos personales, recuerda que tu signo se caracteriza por ser el más ingenioso en cuestiones de negocios y relaciones públicas. Tus mejores días serán 03, 06, 09, 13, 17, 19, 23, 26 y 31, podrás realizar cualquier acción para estar mejor, como créditos, cambios de trabajo o mejoras en tu casa. Tendrás la oportunidad de ser padrino en un evento religioso de un amigo. Te llegará un dinero extra por cuestiones de lotería con los números 03 y 15, que te darán suerte todo el mes, así que trata de usarlos mucho. Tu color será el naranja. Este 1 de agosto te recomiendo darte un baño de flores y echarte agua bendita. En el amor seguirás con tu pareja actual y muy enamorado. A los solteros les llegará un amor de su signo más compatible, que será Aries o Capricornio; hablarán de un amor puro.

Libra

Analizarás este mes un cambio total en tu vida amorosa. Te renovarás en todos los sentidos y más en lo personal. Tus números de la suerte en agosto serán 09 y 31. Cuídate de dolores de estómago o úlceras; come bien y vigila tu salud. Tus mejores días serán 02, 04, 08, 10, 13, 17, 19, 21, 28 y 31, tendrás mucha fuerza espiritual, así que aprovecha esos días para hacer los cambios que necesitas para estar mejor en el trabajo o con cualquier operación financiera. Tu compatibilidad en el amor será con Géminis o Acuario. Tu color será el blanco, trata de usarlo más en la ropa. Cuídate de problemas legales o demandas, trata de no meterte en problemas ajenos. Tomas un curso de metafísica o medicina alternativa, eso te gustará mucho. Los que tiene pareja no sean dramáticos y vivan una relación tranquila.

Escorpión

Enfrentarás este mes presiones en el trabajo y entrarás en una etapa en la que debes resolver todos tus problemas financieros. En agosto tus números de la suerte serán 06 y 55, úsalos en los juegos de azar o lotería. Tus mejores días serán 03, 06, 09, 14, 19, 21, 23, 27 y 30, te rodearán las energías positivas, así que podrás hacer mejoras como un cambio de trabajo, de casa o una cirugía, y todo te saldrá bien. Ten cuidado con dolores de espalda y cuello, se deben a la tensión nerviosa. Inicia una rutina de ejercicio, ten en cuenta que a tu signo le da por engordar rápido. Te recomiendo que este 1 de agosto enciendas una veladora roja, le pongas perfume tuyo y le entierres una moneda en la cera, además coloca al lado un vaso cristalino con agua, y pide más abundancia en tu vida. Tu color es el azul fuerte.

Sagitario

Llegará mucha abundancia para tu signo en agosto, tu signo es de fuego y éste será tu mejor mes para hacer grandes proyectos de trabajo y negocios propios. Te recomiendo que este 1 de agosto te pongas algo de plata en el cuello o manos, prende una veladora blanca rociada con perfume tuyo y coloca un vaso de agua al lado para que la suerte te acompañe todo el mes. Tus mejores días serán 02, 06, 09, 12, 14, 19, 22, 28 y 31, en ellos las energías positivas te rodearán y podrás tramitar un crédito, cambiar de trabajo o hacer cualquier operación financiera. En el amor estarás de suerte para conocer a alguien del signo de Cáncer o Libra que será muy compatible contigo. Tus números de la fortuna para todo el mes serán 04 y 39, y tu color el amarillo. Los sagitarios que están casados traten de no pelear demasiado.

Capricornio

Tomarás este mes las riendas de tu vida para mejorar en todos los sentidos, tu signo es el más estable y el que da seguridad a los demás. Tus mejores días en agosto serán 02, 04, 08, 10, 13, 19, 21, 29 y 31, podrás hacer cualquier cambio positivo, pues estarán cargados de abundancia. En este mes contratan personal y darás cursos o enseñarás a los demás sus labores. Es tu tiempo de crecer económicamente, así que te recomiendo que este 1 de agosto te cortes las puntas de tu cabello para renovar energías y enciendas una veladora de color rojo y pidas que la abundancia y salud vengan a tu vida. Te da por confundir la amistad con el enamoramiento, por eso necesitas aclarar tu situación sentimental y saber realmente a quién quieres. Tus números de la suerte todo el mes serán 01 y 30, y tu color el azul intenso.

Acuario

Entras a tu mejor mes porque estás en tu etapa de renacimiento; tu signo es el más independiente y fuerte del Zodíaco y este mes será de cambios muy positivos. No te estreses por amores o amigos que ya no están en tu vida, tu signo está hecho para soportar todas las pruebas en la vida. Tus mejores días serán 03, 07, 09, 12, 18, 21, 24, 29 y 31, podrás hacer cualquier cambio que necesites y te saldrá bien. Los que están solteros conocerán a personas muy afines de los signos de Aries o Virgo con quien hablarán de formalidad. Este 1 de agosto prende una veladora de color blanco con un vaso con agua y una foto tuya debajo de la veladora para que pidas lo que necesitas. Ten cuidado con tu piel o infecciones, cuídate del sol. Tus números de la suerte este mes serán 21 y 33, y tus colores el rojo y el blanco.

Piscis

Tendrás este mes muy buenas noticias de asuntos laborales o proyectos que te dejarán más abundancia. Eres el más intuitivo y noble del Zodíaco, por eso la Ley del Karma te regresará algo de lo bueno que eres con los demás. Este mes tendrás muchos éxitos. Entrarás en una etapa de quitarte todo lo negativo. Tu signo siempre despierta envidias que a veces no te dejan avanzar, por eso te recomiendo en este 1 de agosto enciendas una veladora roja con canela en polvo y perfume tuyo arriba y pon al lado un vaso cristalino con agua para que pidas tres deseos; con esta sencilla receta la prosperidad vendrá a ti. En el amor estarás un poco confundido, no sabrás si buscar a un ex amor o seguir adelante. Tus mejores días serán 01, 03, 07, 13, 19, 21, 27, 29 y 31, y tu números de la suerte de todo el mes 08 y 99.