Han pasado 14 años desde la misteriosa desaparición de la niña Madeleine McCann pero la investigación continúa dando con extrañas pistas que podrían revelar su paradero.

Recientemente la policía encontró un sótano subterráneo debajo de una asignación. Excavadores realizaron agujeros de 4 pies de profundidad en jardín donde vivía el principal sospechoso, Christian Brueckner, en Hannover, Alemania.

Según los informes, el sujeto que ahora está encarcelado, no tenía interés en cultivar verduras, sino que descansaba bebiendo cerveza y que incluso le dijo a la gente que era mecánico de automóviles mientras vivía en una camioneta.

Wolfgang Kossack, un ex vecino fue quien avisó a las autoridades que Brueckner había vivido ahí el mismo año en que la pequeña fue secuestrada en Portugal. Un año después de que Brueckner abandonó el lugar, el sitio fue demolido.

El hombre recordó que Brueckner había hablado de mudarse al sur de Europa porque "había mejor clima", pero dijo que nunca había especificado qué país le gustaría visitar. También afirmó que le había dicho que era mecánico.

“Christian Brueckner tenía el jardín junto al mío. Llegó en 2007 y se fue después de un año. Me dijo que vivía fuera de la red, que no se había registrado con las autoridades, nadie sabía que estaba allí. Nunca hizo jardinería. No plantó nada ni trató de cultivar nada. Él solo se sentaba a tomar cerveza. En ese momento había un edificio en el jardín. Era una pequeña estructura de madera con solo una habitación para guardar herramientas y otras cosas, pero tenía una cocina. El edificio no era realmente una casa, podría llamarse un cobertizo. Pero tenía una bodega y debajo habría cimientos. Este edificio fue destruido en 2008″, reveló Kossack en diálogo al diario inglés DailyMail.