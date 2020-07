Angelina Jolie fue a un fugaz paseo por California con tres de sus seis hijos.

View this post on Instagram

July, 2020 Angelina with Vivienne , Knox and Zahara • • • • • •#angelinajolie #angelinajoliekids #joliepittkids #joliepitt #joliepittfamily #viviennemarcheline #viviennejoliepitt #knoxjoliepitt #knoxleonjoliepitt#zaharajoliepitt