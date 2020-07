Francia pagará para que vayas a estudiar allá en el 2021

El nivel educativo de Francia y el de sus universidades es superior y la cantidad de ayudas que otorgan las universidades y el propio Gobierno, aumenta significativamente cada día.

En efecto, actualmente hay muchas universidades francesas que han suscrito convenios con otros entes para otorgarle becas a los estudiantes extranjeros interesados en profesionalizarse en sus aulas.

Sin duda alguna el ambiente universitario invade toda la ciudad y su multiculturalidad incrementa el atractivo de este destino dentro de la comunidad estudiantil.

hoy te compartiremos las 10 mejores becas para estudiar en Francia que otorgan ciertas fundaciones y universidades locales.

De esa forma, sabrás muy bien cuáles son sus áreas de estudio, qué perfil debes tener para aplicar a alguna de ellas y cuáles criterios debes respetar para poder calificar como candidato.

¿Estás preparado para conocer más sobre esta temática? Sabemos que sí y por lo tanto entraremos en materia de inmediato.

10 mejores becas para estudiar en Francia

Prepárate para conocer cómo podrías irte a estudiar en Francia con un gran soporte económico o con una dotación suplementaria importante.

1. Becas Eiffel para estudios de Maestría o Doctorado

Campus France es la Agencia Francesa que se encarga de promover una mejor educación mundial.

Estas becas están avaladas por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos de Francia, con el fin de atraer a los mejores estudiantes extranjeros para realizar especializaciones en las universidades francesas adscritas al programa.

¿Cuál es la dotación de la beca?

Quienes realizarán una maestría recibirán €1,181 euros por subsidio de mantenimiento y un estipendio mensual de $180.

Los estudiantes de un PhD recibirán $1.500 por subsidio de mantenimiento.

También incluye los boletos aéreos internacionales, así como un seguro de salud y los gastos por concepto de actividades culturales.

En algunos casos los estudiantes también podrían recibir un subsidio por vivienda de €115 euros al mes.

Convocatoria de la beca

La convocatoria varía en función de los lineamientos y procesos de cada universidad anfitriona, pero la mayoría de ellas cierra sus aplicaciones en enero.

Áreas de estudio de esta beca

Ciencias de la Ingeniería.

Matemáticas.

Física.

Química.

Nano y Biotecnología.

Ciencias Terrestres.

Medio ambiente.

Ciencias de la Comunicación y la Tecnología.

Economía.

Derecho y Ciencias Políticas.

Requisitos para aplicar a esta beca

Los becarios están obligados a participar en las actividades, clases y eventos afines al programa académico.

El nivel 2 de un Máster no puede durar más de 12 meses, el nivel 1 no puede exceder los 24 meses y las titulaciones de ingeniería no pueden ser superiores a los 36 meses.

Solo los estudiantes de Derecho pueden tomar cursos de francés a la par de sus estudios regulares.

Conoce más de estas becas haciendo clic acá.

2. Becas para estudiar Diseño – IFA París

IFA París es la Academia Internacional de la Moda más prestigiosa de este país europeo y posee un programa de becas muy cotizado para estudiar en París.

Los interesados pueden realizar estudios tanto de pregrado como de postgrado, siempre y cuando sean sobresalientes o cuenten con un excelente récord académico.

¿Cuál es la dotación de la beca?

El IFA París evalúa la situación financiera de cada candidato y en función de sus realidades ejerce criterios de peso sobre el importe de la beca.

Pero en algunos casos la dotación cubre el 100% de la matrícula para estudiar en Francia alguna carrera de pregrado o alguna especialización.

Convocatoria de esta beca

La convocatoria cerró el 15 de marzo, de modo que necesitas estar muy atento a su página web para que apliques a esta ayuda durante el próximo período lectivo.

Áreas de estudio de esta beca

Las áreas de estudio están relacionadas con la Moda, el Diseño de Modas y la Industria del Lujo.

Requisitos para aplicar a esta beca

Debes poseer una basta experiencia profesional en caso de aplicar a un MBA o a algún otro programa de postgrado.

Tus actividades extracurriculares deben ser realmente impresionantes.

Debes certificar tu suficiencia en el idioma inglés.

Necesitas estar interesado profundamente en la Industria de la Moda.

Los candidatos deben presentar una carta de motivación que justifique su aplicación a esta beca para estudiar en Francia.

Si deseas realizar un MBA deberás proveer 3 cartas de recomendación.

Conoce más de estas becas haciendo clic acá.

En esencia, las Becas Erasmus Mundus en Europa ayudan a los estudiantes latinoamericanos a completar distintos niveles de estudio.

Así es, los candidatos pueden realizar estudios de pregrado, maestrías, doctorados y post doctorados en varios países de la Unión Europea, incluyendo a Francia.

Se sabe que son financiadas por la Comisión Europea con la finalidad de crear relaciones duraderas entre la UE y América Latina.

Pero en realidad lo que buscan con este tipo de ayudas para estudiar en Francia es reforzar sus vínculos políticos, educativos, culturales y económicos. Ingresa acá.

4. Becas de la École Normale Supérieure (ENS)

La ENS es una de las universidades más prestigiosas de Francia, y de hecho ocupa uno de los primeros puestos del ranking que elabora el Times Higher Education.

Su programa de becas se abre anualmente para aquellos estudiantes internacionales que deseen estudiar en Francia en áreas como las Ciencias, las Artes o las Humanidades.

¿Cuál es la dotación de la beca?

Los becarios reciben €1.000 euros mensuales durante tres años.

El programa también cubre los costos por alojamiento en alguno de los campus de la ENS, así como otras facilidades de estudio.

Convocatoria de la beca

La convocatoria para el periodo de estudio de este año cerró en octubre del 2018, de modo que debes estar muy atento a su página web para aplicar durante el siguiente proceso.

Áreas de estudio de esta beca

Humanidades.

Artes.

Ciencias.

Requisitos para aplicar a estas becas

Los candidatos deben tener menos de 26 años al momento de realizar su aplicación para estudiar en Francia, específicamente en la ENS. Ingresa acá para más información.

5. Becas Internacionales – École Polytechnique

Este tipo de becas para estudiar en Francia buscan incrementar los niveles de conocimiento multidisciplinario dentro de la comunidad estudiantil internacional.

La École Polytechnique es la institución líder en ciencias y tecnología del país, y por ende, sus egresados gozan de un gran preparación académica.

¿Cuál es la dotación de la beca?

Gastos de la matrícula: €5.000 euros por curso académico.

Mensualidad por subsistencia de entre €200 y €615 euros al mes.

Convocatoria de la beca

Los candidatos deben solicitar esta información en la Embajada de Francia ubicada en su país de origen, pues la misma no es facilitada vía online.

Áreas de estudio de esta beca

Los candidatos pueden obtener un título de licenciatura o ingeniería, así como realizar programas de doctorado o maestrías en los siguientes campos:

– Biología.

– Química o Física.

– Economía.

– Ciencias Sociales y Humanidades.

– Ciencias de la Computación.

– Idiomas y Cultura.

– Matemática pura o aplicada.

– Mecánica.

– Física.

Ingresa acá para más información.

6. Becas HEC París

Estas becas para estudiar en Francia le resultan muy atractivas a los estudiantes internacionales hoy en día puesto que se dividen en varias categorías.

¿Cuál es la dotación de la beca?

La dotación oscila entre los €6.000 y los €10.000 euros, dependiendo de la situación de cada becario y del programa para el que aplique.

Áreas de estudio de la beca

Algunos de los campos más demandados por los becarios son:

Humanidades o Ciencias Sociales.

Sistemas de Información y Computación.

Economía.

Negocios.

Matemática, Ingeniería, Física.

Requisitos para aplicar a esta beca

Los candidatos deben demostrar sus habilidades de liderazgo a nivel académico, comunitario o creativo.

Deben provenir de USA u otros países latinoamericanos, africanos o asiáticos.

Deben poseer titulaciones de pregrado en áreas como Ingeniería, Humanidades, Ciencias de la Computación,o en definitiva en alguna de las que se imparten en esta institución.

Conoce más de estas becas haciendo clic acá.

7. Becas INSEAD

Estas becas para estudiar en Francia son unas de las más codiciadas por los estudiantes internacionales que deseen culminar un MBA.

Se otorgan en función de dos criterios: la necesidad financiera de los candidatos y la no necesidad de los mismos (aquí se evalúan factores como el mérito, la nacionalidad, los antecedentes profesionales o las habilidades de liderazgo).

¿Cuál es la dotación de esta beca?

El importe promedio de esta beca es de €18.700 euros.

Convocatoria de esta beca

La última ronda de aplicaciones cerrará en julio del 2019 y el período académico está previsto para comenzar en diciembre del 2020.

Áreas de estudio de esta beca

Finanzas.

Negocios.

Desarrollo.

Educación.

Administración de empresas.

Entre otras.

Ingresa acá para más información.

8. Becas Emile Boutmy – Universidad de Ciencias Po

Están destinadas a ayudar a estudiantes internacionales, específicamente externos a la Unión Europea, para que continúen su formación académica en su campus exitosamente.

¿Cuál es la dotación de la beca?

La dotación oscila entre los €5.000 y los €16.000 euros en el caso de los estudios de postgrado que duren dos años.

El importe oscila entre los €3.000 y los €12.000 euros si los estudios de postgrado duran tres años.

Quienes realicen una maestría pueden recibir hasta €10.000 euros al año para cubrir sus costos de matriculación.

Convocatoria de la beca

La convocatoria para el período académico 2019-2020 está actualmente cerrada, pero puedes visitar su página web con frecuencia para que no te pierdas la siguiente.

Ingresa acá.

9. Becas del Instituto de Tecnología Grenoble

La fundación del Instituto de Tecnología Grenoble cuenta con un programa de becas para estudiar en Francia que beneficia profundamente a los estudiantes extranjeros.

De modo que quienes estén interesados en realizar una maestría en su campus pueden aplicar, siempre y cuando se apeguen a los criterios de elegibilidad.

¿Cuál es la dotación de la beca?

El importe puede ser de €5.000 euros por semestre y la duración del subsidio no puede exceder los 12 meses.

Áreas de estudio de la beca

Ingeniería Industrial, Hidráulica o Civil.

Ingeniería Eléctrica para edificios inteligentes.

Ciberseguridad.

Ciencias de la Computación.

Criptología o Sistemas de Codificación de la Información.

Energía Nuclear.

Ingrese acá.

10. Becas Ampére Excellence para Estudiantes Internacionales

Son becas a la excelencia otorgadas por la Universidad de Lyon (ENS) y su foco son los estudiantes internacionales que buscan completar programas de maestría en su campus.

¿Cuál es la dotación de la beca?

La dotación es de €1.000 euros al mes durante uno o dos años.

Convocatoria de la beca

La convocatoria para el 2019 cerró el 10 de enero puesto que el semestre académico iniciará el próximo mes de septiembre.

Áreas de estudio de la beca

Ciencias Exactas.

Artes.

Ciencias Sociales.

Humanidades.

Obtén una beca para estudiar en Francia

Estudiar en Francia puede convertirse en el próximo logro académico que consigas, siempre y cuando te dediques a conocer más a fondo los programas de becas que acabamos de presentarte.

Ingresa acá para más información.