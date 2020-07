Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana

Aries

En el horóscopo del tarot te salió La Emperatriz, lo que indica que debes confiar en tu inteligencia y libertad para tomar decisiones; tu signo es carismático y sensual, y junto con esta carta se da la mancuerna perfecta para empezar una vida de triunfos, sólo no te confíes y lucha por tus ideales. Debes hacer lo que quieras en la vida y no sentirte atado a un trabajo. También debes ser generoso en lo económico para que las energías se regresen a tu vida. El 21 de julio te recomiendo prender una veladora y pedirle a tu ángel de la guarda lo que necesitas. Cuídate de problemas de espalda y riñones. Los que están en pareja traten de comunicarse y no se falten al respeto cuando discutan, que las palabras lastiman y quedan en el recuerdo. Tus números de la fortuna son 31 y 58. Lee bien los contratos que firmes.

Tauro

Te salió la carta de La Torre en el horóscopo del tarot, significa que tendrás dificultades en el trabajo, por eso te recomiendo mantener la clama y ser prudente con lo que comentes sobre los demás; la carta también implica que crecerás en lo económico y podrás comprar una casa con algún crédito, a fin de asegurar tu patrimonio. Te llega un dinero extra por lotería con los números 19 y 32; agrega tu fecha de nacimiento. Seguirás con tu buena racha amorosa, si estás en pareja no lo dudes y trata de formalizar, que esa relación prosperará y si te encuentras soltero te llegará alguien del signo de Capricornio o Virgo que será tu pareja ideal. La carta también te recomienda que sanes tu corazón, reconozcas que te equivocaste y pidas perdón a esa persona que se lo merece, pues es tiempo de que vivas en paz.

Géminis

La carta As de Oros es la que te salió en el horóscopo del tarot, significa que estás en el momento de cambiar de trabajo por uno mejor, pues atraviesas por una etapa de abundancia en tu vida. También te dice que llegará un amor sincero a tu vida del signo de Libra o Sagitario. Los que están en pareja tendrán algunas dificultades debido a celos, así que trata de no llevar a más esa situación. Te llega un dinero extra por lotería con los números 27 y 33, trata de jugarlos el martes para que tu suerte se multiplique. No seas ostentoso, lleva una vida sencilla, eso te hará grande como persona. Te busca un familiar para pedirte un favor económico. Ya no pelees tanto en el trabajo, eres el líder natural del Zodíaco, pero no por eso siempre tienes la razón, así que mide todas las situaciones que se presenten.

Cáncer

El Carruaje es la carta que te salió en el horóscopo del tarot, significa que esta semana analizarás un cambio de trabajo y de lugar de residencia para darle más fuerza a tus proyectos, y debes tomar las riendas de tu vida laboral. Ya no debes preocuparte por tu relación amorosa, si es tuyo regresará, si no nunca lo fue, así que ten calma. Haces pagos de tarjeta. Ten cuidado con problemas de infecciones en la piel y el cabello, trata de ir con tu médico. Piensas en vacacionar para el mes de agosto con tus amigos. Eres muy conquistador y tu signo es de los más codiciados en cuestiones de matrimonio pero analiza con quién deseas formar un hogar para que después no te arrepientas. Tu día de suerte será el 23 de julio con tus números mágicos 07 y 98. A los comprometidos les llega un embarazo en puerta.

Leo

En el horóscopo del tarot te salió la carta El Emperador, significa que tomarás decisiones laborales importantes y debes contemplar todas las posibilidades del mejor trabajo y emprender el proyecto que tanto deseas. La carta también indica que tu signo viajará por cierre de contratos. Arreglas tu coche. Alistas tu papelería para volver a la escuela y tomar una especialización. Ten cuidado con problemas de garganta e infección en los pulmones. En el amor decides estar en una relación formal y los solteros conocerán a personas compatibles del signo de Sagitario o Capricornio. Tendrás un golpe de suerte el 21 de julio con los números 09 y 88. Empieza tu era de crecimiento porque llega tu cumpleaños, aplica todos los cambios necesarios para estar mejor. Paga tus deudas y evita problemas en tu futuro.

Virgo

El Mago es la carta que te salió en el horóscopo del tarot, esto indica que la buena suerte te sonríe en todo; tu signo junto con esta carta hace una explosión de buenas energías en tu vida, por eso te recomiendo aplicar todos los cambios que tengas en mente y saldrán de lo mejor. La carta te indica que debes tener seguridad y confianza en ti mismo. Vivirás una semana de mucho estrés laboral y de juntas con tus superiores en las que debes mantener la calma y con ello saldrás triunfante de cualquier adversidad. Cuídate de problemas de espalda y trata de no cargar cosas pesadas. Tendrás un golpe de suerte el 22 de julio con los números 04 y 55. Te llegan días de claridad y confianza en todo lo que realices en tu vida personal. Un amor te busca para pedirte perdón; son tiempos de quitarte rencores de tu corazón.

Libra

El Sol es la carta que te salió en el horóscopo del tarot, esto significa que no debes rendirte, sino poner todo tu empeño para lograr tus objetivos. Atravesarás por problemas familiares, eso te quitará estabilidad emocional, por eso debes concentrarte en estar bien. Esta semana decidirás si te quedas en tu trabajo o buscas otro mejor. Piensas en un amor del pasado, trata de hablarle y quedar en paz para liberarte de malas energías. Cuida tu dinero, que la abundancia que atraviesas es para que puedas solventar los días en que no tengas. Tu temperamento impulsivo llegará a un límite muy elevado que necesitas controlar para que después no te cause problemas. Tendrás un golpe de suerte el 23 de julio con los números 07 y 88. Usa mucho los colores amarillo y naranja para que tu suerte se multiplique.

Escorpión

La Templanza es la carta que te salió en el horóscopo del tarot, significa que llegó el momento de que la ley divina sea tuya, es decir conseguirás lo que te mereces por tanto esfuerzo y sacrificio. La carta junto con tu signo indican que debes tomar la decisión de cambiar tu actitud para bien, no tengas miedo al qué dirán. Es el momento de que busques ese trabajo que tanto deseas, que los cambios positivos se te darán sin problema. En tu relación amorosa ten en cuenta que tu pareja tiene sentimientos y a veces la lastimas con tus palabras y acciones, por lo que debes ser prudente. A los que están solteros les llegará un amor muy compatible del signo de Aries o Acuario. Tu día de suerte será el 22 de julio con los números 09 y 76. Ten en cuenta que el error en sí mismo no existe, sólo existe la experiencia.

Sagitario

Te salió la carta La Rueda de la Fortuna en el horóscopo del tarot, significa que ese mal tiempo que pasaste en cuestiones económicas y malos trabajos quedará atrás, es tu momento de girar y mover las energías a tu favor; esta carta es muy poderosa y junto con tu signo implica que es el momento de crecer en todo lo planeado, pero debes ser cauteloso al asociarte para hacer negocios. Tendrás un golpe de suerte el 21 de julio con los números 12 y 34, ese día mágico te recomiendo ponerte agua bendita en la nuca y frente, y algo de plata para que la suerte te sonría siempre. En el amor seguirás con tu pareja muy estable. Evita auto medicarte en caso de que te sientas mal de salud. Ten cuidado con las deudas, procura pagar a tiempo. A los solteros les llega un amor muy compatible del signo de Géminis o Leo.

Capricornio

Te salió la carta La Estrella en el horóscopo del tarot, y te dice que es tiempo de madurar en lo profesional y buscar tu camino al éxito; eres el más inteligente del Zodíaco y eso te hace merecedor del triunfo. También esta carta te indica que debes tener cuidado con las decisiones personales que tomes porque afectarán toda tu vida, por eso te recomienda que pienses dos veces antes de actuar. Esta semana tendrás una junta laboral para una promoción. Ten cuidado con problemas de migraña y estrés. Te busca un amor del pasado para volver o quedar en paz, pero mejor cierra círculos y avanza en tu vida amorosa. Tus números de la suerte son 15 y 60, y usa el color azul fuerte para atraer la fortuna. Este 21 de julio te recomiendo que enciendas una veladora roja y le pidas a tu ángel de la guarda lo que deseas.

Acuario

La Sacerdotisa es la carta que te salió en el horóscopo del tarot, y te muestra la reconciliación contigo mismo y con los demás, es la carta de la superación personal y de quitarse culpas del pasado. Tu signo tiende a lastimar a los demás sin darse cuenta, pero es el momento de superarlo. No te sabotees el éxito y la felicidad. Te recomiendo que este 21 de julio prendas una veladora y le pidas a tu ángel de la guarda todo lo que necesitas y la suerte llegará a ti. Tendrás días de mucho trabajo, así que trata de no enojarte y tener paciencia para terminar todo lo que tienes pendiente. Te busca un amor nuevo del signo de Escorpión o Aries que será muy compatible contigo. Arreglas asuntos legales a tu favor. Los que están casados traten de tener paciencia en su matrimonio para que no lleguen a la separación.

Piscis

En el horóscopo del tarot te salió La Fuerza, esta carta te recomienda que cambies de actitud hacia tu futuro, es tu momento ideal de crecer en lo profesional y lograrás lo que emprendas. La carta junto a tu signo te dice que la intuición se encuentra a un nivel muy fuerte, podrás realizar cualquier ritual de la abundancia y te funcionará rápido, así que te recomiendo que este 21 de julio prendas una veladora blanca y te des baños de flores, con ello la abundancia vendrá a tu vida. Tus números de la suerte son 05 y 32. En cuestiones amorosas no seas dramático y trata de ser menos controlador con tu pareja, verás que se llevarán de lo mejor. Te llega un regalo inesperado por parte de un amor nuevo. Ten cuidado con las pérdidas en la calle. Arreglas tu coche. Te invitan a dar clases de tu carrera universitaria.