Más de mil fiestas clandestinas se han realizado en Quito en semáforo amarillo

La supervisora de la Agencia Metropolitana de Control de Quito, Estefanía Grunauer, señaló que desde el inicio del semáforo amarillo en el Distrito Metropolitano de Quito se han clausurado 16 establecimientos como bares, discotecas y clubes. Además del reporte de más de mil fiestas clandestinas.

Grunauer, aseguró que desde la Agencia Metropolitana de Control están utilizando toda la capacidad operativa para evitar posibles focos de contagio en el Distrito.

En los sectores donde se han registrado mayor número de aglomeraciones, como en el Centro Histórico, los operativos están activos las 24 horas al día.

Informó que en el sector de Quitumbe y en zona de La Delicia, se han sancionado a más de mil ciudadanos. Mientras que en Calderón los infractores pasan de los 1 800 casos.

Según dijo en entrevista con FM Mundo, se han reportado 1.000 fiestas clandestinas en el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ).

"Hemos ejecutado 105 operativos para evitar estos focos de posibles contagios, se busca controlar estos eventos. Pero lo importante es que la ciudadanía sea consciente", enfatizó Grunauer.

La madrugada del pasado domingo, el personal de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, la Agencia Metropolitana de Tránsito y la Agencia Metropolitana de Control, realizó un extenso operativo al sur de Quito en los sectores de Caupicho, Guamaní, La Ecuatoriana, Bretaña y Santo Tomás.

En este operativo se registraron las siguientes sanciones: cuatro detenidos por conducir en estado etílico, 35 personas por irrespetar el toque de queda, el cierre de dos locales por atender al público en horas no permitidas, 16 personas por no usar mascarilla, 25 personas por estar libando en la vía pública, tres por indocumentados, 12 vehículos retenidos por no uso de salvoconducto y dos motos sin salvoconducto.

Asímismo, en el sector de Paquisha, al sur de Quito. Se registró una fiesta clandestina en un cuarto muy pequeño de dos por tres metros. En este lugar estaban casi 30 personas.

Según los uniformados a cargo del control, hay total irrespeto de la ciudadanía y se ha relajado en los últimos días.

También se ha evidenciado que aún hay libadores en las vías públicas y sin el debido uso de la mascarillas, así como el desacato a las autoridades.

