Celulitis: Formas de ir reduciéndola poco a poco

¿Tienes celulitis? ¿El confinamiento ha hecho que acumules más debido a la falta de ejercicio?

La mayoría de las mujeres con celulitis suele presentar la conocida piel de naranja por primera vez en su pubertad.

Aparte de su apariencia, esta parte de la piel suele tener un tacto rugoso, y al presionar con los dedos la marca se queda visible.

En términos científicos, la celulitis se produce cuando las bacterias, con mayor frecuencia los estreptococos y estafilococos, ingresan en la piel a través de una grieta o rotura.

La piel de naranja tiene mucho que ver con genética, alimentación y ejercicios.

Para eliminar la celulitis debes seguir una alimentación equilibrada y una rutina de ejercicios. - Unsplash

Beber mucha agua es uno de los primeros y más recomendados consejos que se da para combatirla.

Esto, logra evitar la retención de líquidos.

Hay alimentos como el plátano, recomendado por su contenido en potasio, que ayudan a mantenerla a raya.

También las legumbres como las lentejas, son alimentos sanos que contribuyen a transformar la grasa en músculo.

Beber infusiones de té verde, por ejemplo, o de diente león o cola de caballo, son muy recomendables por sus propiedades diuréticas y depurativas.

Por alimentos prohibidos, se encuentran los azúcares y grasas saturadas.

Obviamente, esto sirve muy poco si no lo combinas con una rutina de ejercicio físico.

Se recomienda una caminata de al menos una hora al día. Eso endurecerá tus piernas y glúteos, las zonas donde más se acumula la celulitis.

Nadar, es otra actividad en la que aparte de trabajar todos los músculos y fortalecer tu espalda, también ayuda a reducir esta piel de naranja.

Las zancadas y sentadillas también son aconsejables.

Exfoliar tu piel y aclararte con agua fría eliminarán las células muertas y por ende, parte de la celulitis.

Insistimos en que todos estos tips deben de ser combinados, si se come bien y no se hace ejercicio o viceversa, la celulitis no se reducirá o al menos mucho menos.

No te pierdas el video en