Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana

Mhoni Vidente llegó con sus horóscopos para revelarte todo lo que le depara a tu signo en cuestiones de salud, dinero y amor, así como tus números de la suerte.

Aries

Gozarás este fin se semana de grandes momentos de paz y sorpresas agradables, en particular serán días propicios para la reconciliación con tu pareja y seres queridos. Ya no le mientas a tu pareja, es mejor seguir bien en tu relación amorosa, recuerda que la mentira dura mientras la verdad llega. Te invitarán este sábado a un evento muy importante en el cual conocerás a personas que te ayudarán en tu futuro. Cuídate de problemas legales y procura tener en orden todos tus pagos. Recibes un dinero extra por una deuda del pasado. Te proponen realizar un viaje en el mes de agosto. Arreglas tu carro o lo mandas a afinar. Un amigo del signo de Acuario o Piscis te buscará para emprender un negocio. Tendrás un golpe de suerte con los números 02 y 41, e intenta usar el color azul fuerte para atraer la abundancia.

Tauro

Analizarás durante este fin de semana los cambios positivos que necesitas para avanzar laboralmente. Acudirás a juntas en el trabajo y enfrentarás presiones, recuerda que tu signo es de tierra y eso te vuelve muy estricto en todo lo que realizas, así que intenta quedar bien con tus superiores y prioriza el orden. Si estás estudiando entrarás en la fase final de evaluaciones; trata de aplicarte, que ya habrá tiempo para divertirte. Conoces a un amor en estos días, pero será fugaz y apasionado; intenta sacar lo mejor de la relación. Este 17 de julio te recomiendo que enciendas un veladora blanca y le pidas a tu ángel de la guarda que te ilumine para que sigas cosechando éxitos en todo lo que emprendas. Tus números de la suerte serán 11 y 29, y trata de usar mucho perfume para que atraigas la abundancia.

Géminis

Administra mejor tu tiempo y resuelve todos tus pendientes. Este viernes realizas pagos atrasados y acudes a juntas en tu trabajo para discutir cambios de puesto y horarios, y sacarás ventaja de la situación. Te busca un amor de lejos para volver a estar contigo, pero mejor trata de hablar claro y terminar esa relación, pues en estos días conocerás a personas más compatibles con tu signo. Te compras ropa o cambias de look. Renuevas muebles en tu casa o decides pintarla, recuerda que el Géminis es el decorador o diseñador del Zodíaco y le gusta vivir bien. Este domingo te recomiendo que salgas a caminar al aire libre o tengas contacto con la naturaleza para que tu energía positiva crezca e invoques a tu ángel y le pidas su ayuda espiritual para que te vaya bien. Tus números de la suerte son 05 y 48.

Cáncer

Te reinventarás este fin de semana, este viernes será ideal para que comiences un nuevo proyecto laboral, en este día las energías positivas estarán de tu lado así que trata de aprovecharlas para que destaque tu desempeño y te asignen un nuevo puesto. No hagas caso a los chismes y malos comentarios que hacen de ti, recuerda que tu signo es el más carismático y eso provoca que siempre tengas envidias a tu alrededor. Ten cuidado con lo que comes, retoma tu dieta saludable. Te festejas este sábado por tu cumpleaños, sólo evita juntar a amores del pasado. Los que están casados traten de no discutir por nada, tengan más paciencia con su pareja. Eres el pilar de tu familia y deberás mostrarles tu apoyo. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 06 y 77. Toma un curso de periodismo o actuación.

Leo

Te sentirás un poco estresado este viernes por juntas de último momento o porque te realizan una auditoría, recuerda que tu signo es perfeccionista y eso provoca que siempre quieras hacer tu trabajo de la mejor manera, sólo trata de no discutir con tus superiores y todo se resolverá sin problema. Tramitas un crédito para cambiar tu auto. Te invitan a una fiesta familiar. Arreglas tu cocina o el baño de tu casa, recuerda que a tu signo le encanta la decoración. Tendrás un golpe de suerte con los números 00 y 23, trata de combinarlos con tu fecha de nacimiento. Te invitan a tomar un curso o ver una conferencia sobre desempeño y calidad de vida, tómalo pues te servirá para crecer profesionalmente. En el amor seguirás con tu pareja actual pero no la descuides, recuerda que las relaciones se alimentan de detalles.

Virgo

Pondrás más atención a tu vida personal debido a que estás en el momento ideal de renovarte física y mentalmente, incluso puedes empezar una dieta y un régimen de ejercicio; recuerda que como te ven, te tratan, y más porque a tu signo lo domina la vanidad, así que intenta mantenerte en forma siempre. Tus amigos te invitan este sábado a salir de fiesta. Una persona cercana te propone emprender un negocio los fines de semana en el que te irá de lo mejor. Te busca un amor del pasado para reclamarte, procura no discutir y termina esa relación. Los que están solteros tendrán la suerte de conocer en este fin de semana a personas del signo de Aries, Tauro o Leo que serán su pareja ideal, sólo deben estar abiertos al amor. Tus números de la suerte son 02 y 19. Evita prestar dinero para que no te roben la suerte.

Libra

Tendrás mucha suerte este fin de semana en todo lo relacionado con amores nuevos, sobre todo con los signos de Piscis ,Géminis o Virgo que serán tu pareja ideal. Este viernes será un día de mucho trabajo y organizar tareas de tu carrera universitaria o emprender proyectos profesionales, recuerda que a tu signo le gusta prepararse en lo académico. Intenta no descuidar tus estudios y procura tomar un curso de verano. Ten cuidado con tu dinero y planifica lo mejor posible tus compras, sobre todo si tienes en mente empezar a formar un patrimonio. Te invitan a salir de viaje en estos días. Te regalan una mascota. Arreglas tu clóset o depuras tu guardarropa para renovar tus energías. El domingo saldrás a pasear. Tus números de la suerte son 04 y 38. Te busca tu madre para invitarte a una fiesta familiar.

Escorpión

Eres el más trabajador de todos los signos del Zodíaco y este viernes tendrás muchas ocupaciones, pero también pondrás en orden tus asuntos de interés económico, es decir, los pagos de tu tarjeta o de hipoteca, así que trata de mejorar tu administración para que tus recursos te rindan. El sábado acudirás a una reunión muy importante que te ayudará en tu futuro; vístete de colores claros para atraer la suerte. Uno de tus amigos cumple años, dale un regalo sorpresa, eso le gustará mucho. Cuídate de dolores de intestino y procura llevar una dieta sana. Te regalan un libro. Decides estar en paz con tu pareja y eso provoca que te vuelvas a enamorar; tu compatibilidad este fin de semana será con los signos de Piscis o Cáncer, así que déjate querer. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 07 y 56.

Sagitario

Este fin de semana te sentirás muy animado, por fin decides ser feliz y dejar atrás las situaciones que no puedes controlar, sobre todo en el amor, así que durante los próximos días te reinventarás. Este viernes acudirás a juntas con tus jefes para evaluar tu desempeño, demuestra tus cualidades; el sábado sales de fiesta con tus amigos, y el domingo de invitarán a una reunión familiar. Eres el proveedor de tus seres queridos, por eso siempre necesitas un buen ingreso, trata de poner un negocio los fines de semana. Realizas trámites para salir de viaje. Pagas unas multas o impuestos pendientes y te pones al corriente. Te busca un amor para pedirte que regresen, trata de analizar bien la situación y dale tiempo al tiempo. Tendrás un golpe de suerte con los números 13 y 20, y usa el color rojo en todo.

Capricornio

Tendrás tres días de mucha convivencia familiar, pasarás tiempo con tus seres queridos y esto te ayudará a estar en paz contigo mismo. Te actualizas en tu trabajo y tomas un curso los sábados para superarte profesionalmente. Recuerdas a un amor que ya no está contigo, trata de buscarlo y decirle que lo extrañas, con el objetivo de recobrar la tranquilidad. Te invitan a salir de viaje en estos días. Tramitas un seguro de auto para estar protegido. Eres muy bueno para todo lo referente a servicio público y ayudar a los demás, así que puedes sumarte a una asociación civil para que desarrolles tus habilidades. El domingo arreglarás tu habitación y sacarás todo lo que no necesitas. Tendrás un golpe de suerte con los números 03 y 29; trata de combinarlos con tu fecha de nacimiento para personalizar tu suerte.

Acuario

Ordenarás este fin de semana tu vida personal en todos los sentidos y más en lo amoroso, pues a veces quedas herido al salir de una relación, pero debes tener en cuenta que cuando el amor se acaba es mejor empezar en otra parte y no martirizarte en tus sentimientos. Te buscan de un trabajo nuevo en estos días, trata de investigar bien lo que te ofrecen y analiza darle un cambio a tu vida laboral. Eres muy bueno para el diseño y la comunicación, trata de iniciar un negocio relacionado con estas áreas y te irá de lo mejor. Te compras ropa y cambias de look, eso mejorará tu ánimo. En esta época no debes someterte a ninguna cirugía, lo ideal será que esperes un poco. El domingo arreglarás tu casa o jardín, pues tendrás una carne asada con tus amigos. Gozarás de un golpe de suerte con los números 14 y 21.

Piscis

Pensarás en hacer algo diferente en tu vida e inyectarte de pensamientos positivos, recuerda que tu signo tiende a ser el emprendedor del Zodíaco y estás en tu tiempo de progresar, así que trata de poner un negocio los fines de semana y te irá de lo mejor. Para los que tienen pareja será un fin de semana lleno de buenos momentos y hablarán de comprometerse. Los solteros seguirán en busca del verdadero amor, pero no se desesperen que pronto llegará su pareja ideal. Te informan un cierre de un contrato importante que te dará abundancia. Te animas a arreglar tu casa y decides pintarla. Intenta descansar este domingo o pasa tiempo con tu familia. Tendrás un golpe de suerte con los números 08 y 99. Este fin de semana debes tomar muchos líquidos, sobre todo agua natural, recuerda que el agua lo limpia todo.