Khloé Kardashian muestra que la mujer Cáncer perdona muchas cosas por amor pero cuando dice adiós es definitivo

Entre signos emocionales destaca Cáncer, especialmente si hablamos de las mujeres que reciben su influencia, pues usualmente se guían más por el corazón que por la cabeza, hasta que llega un punto donde saben que es momento de tomar otro camino.

Esta excelente combinación sucede porque a pesar reina en ellas una fuerte impulsividad emocional, también lo compensan con una gran perspicacia e intuición que se manifiesta en el lado romántico.

Selena Gomez demuestra que Cáncer es capaz de inspirar a otros por su talento El trabajo lento y constante es muy propio de Cáncer, que siempre logra alcanzar sus objetivos.

Quizás por eso en el pasado observamos a Khloé Kardashian luchar por salvar su matrimonio con Lamar Odom o perdonar reiteradas infidelidades de Tristan Thompson, otras de sus exparejas y el padre de su hija.

La empresaria que vino al mundo un 27 de junio hace 36 años no puede negar que como buena Cáncer tiene una personalidad afectiva que necesita dar y recibir muestras de cariño, además de ser alguien en quien se puede confiar y pedir ayuda.

Así quedó por sentado gracias al programa de telerrealidad, Keeping Up With The Kardashians, que la lanzó al estrellato junto con sus hermanas, visualizando en "Koko", como le llaman, alguien muy divertida y alegre.

Pero también su lado Cáncer puede hacerla más sensible y susceptible si no trabaja su autoestima, conforme con Diario Femenino, ocasionando fuertes inseguridades.

Esto quedó demostrado cuando la modelo se sometió a una gran transformación física para potenciar su aspecto y ganar salud ya que se sentía señalada como "la gorda" del clan, ha dicho.

Aunque busca protegerse en el plano amoroso, no puede huir de su lado familiar y romántico, que la ha hecho pasar por varias relaciones turbulentas con James Harden, French Montana, Derrick Ward y Rashad McCants antes de los previamente mencionados.

Cuando una mujer Cáncer entiende que ese amor se agotó, no hay vuelta atrás.

