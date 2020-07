Estos son los vestidos que confirman que la reina Letizia ama el color rojo

View this post on Instagram

News {13 July 2020 Monday} : King Felipe and Queen Letizia inaugurated the new headquarters of ABC and presided over the gala in honor of the winners of the 100th edition of the ABC International Journalism Awards: "Mariano de Cavia," "Luca de Tena," and "Mingote" Prize {Casa de ABC Madrid, Spain}. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ✨⭐️⭐️⭐️✨ Queen Letizia's Outfit of the Day : 👗 : Roberto Torretta 👠 : Manolo Blahnik 👜 : Bottega Veneta 💎 : Earrings – Joyería Aldao 💍 – Karen Hallam