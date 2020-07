Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana

Mhoni Vidente llegó con sus #MhoniHoróscopos , en los que te dice cuáles son tus números de la suerte para este fin de semana, así como los signos más compatibles contigo.

Aries

Dedicarás este viernes a arreglar tu papelería de trabajo, ya que siempre debes tener en orden tus documentos por si los necesitas más adelante. Tendrás altibajos en el trabajo, así que trata de no darle importancia a problemas inexistentes; ten presente que tu signo es fuerte y siempre sale victorioso. Te invitan a salir de viaje para finales de mes, te divertirás mucho pero debes cuidarte. Un amor del signo de Capricornio o Libra te busca para tener una relación formal. Eres muy apasionado y siempre te relacionas con amores que no son para ti porque confundes el sexo con el amor, así que trata de madurar. Ten cuidado con lo que comes, lleva una alimentación saludable. Te proponen un negocio los fines de semana. Tus números mágicos serán 15 y 40, y debes usar mucho perfume para cortar lo negativo.

Tauro

Enfrentarás problemas con tu relación sentimental este fin de semana, ten en cuenta que tu signo es controlador y, a la vez, libre de tu espacio, por eso te recomiendo darte un tiempo solo y conocer personas más afines a tu vida amorosa. Recibes un dinero inesperado por parte de un pago o deuda. Iniciarás una renovación completa en tu alimentación y mantendrás una dieta más saludable, recuerda que como te ven, te tratan, así que a verse de lo mejor. En estos días compras unos boletos de avión para irte de vacaciones con tu familia. Tramitas tu seguro de automóvil. Ya no busques problemas con tus amigos, trata de no darle importancia a todo. Tus números de la suerte son 08 y 23, y trata de encender una veladora este 13 de julio y pedirle a tu ángel de la guarda todo lo que necesitas para estar bien.

Géminis

Tendrás un fin de semana de mucho trabajo y analizarás poner un negocio propio, considera que tu signo es el negociante del Zodíaco y te gusta vivir bien, así que administra mejor tu tiempo y trata de hacerlo. Este 13 de julio será de suerte para tu signo, trata de hacer cualquier movimiento laboral o arreglar asuntos legales que saldrán a tu favor. Te recomiendo encender una veladora blanca y estar en sintonía con toda la buena energía universal. Te invitan a salir de viaje en estos días. Compras muebles para tu casa. Ya no busques pelea con tu pareja, tu signo es muy desconfiado y siente celos por todo, así que trata de controlar esa inseguridad. Un amigo del signo de Piscis o Aries te hablará de amor verdadero. Festejas a un familiar este fin de semana. Te proponen irte a vivir a otra cuidad.

Cáncer

Acudirás a muchos festejos y estarás con muy buenas personas este fin de semana, piensa que siempre te llegará lo necesario para ser feliz y estás en tu mejor momento por tu cumpleaños; te regalan un perfume y te invitan a cenar con tu familia. Ten cuidado con los problemas de trabajo, trata de no platicar de nadie, quédate al margen y ten discreción. En el amor seguirás con la buena racha de conocer a personas muy afines contigo; tus signos más compatible son Acuario, Piscis y Escorpión. Sales de viaje en estos días. Ten cuidado con el alcohol y los vicios, trata de controlarlos para evitar problemas. Eres el más encantador del Zodíaco y eso hace que siempre tengas amigos a tu alrededor. Una amiga que se divorcia te pide un consejo. Tendrás un golpe de suerte el viernes con los números 02 y 19.

Leo

Recordarás durante este fin de semana a un amor del pasado y hablarás de volver con esa persona, pero recuerda que eso ya pasó y es mejor avanzar; de hecho tu signo está en su mejor época de encontrar el amor verdadero. Realizas un pago atrasado de tu carro. Tramitas tu licencia para manejar. Ten cuidado con las pérdidas o robos y trata de ser más precavido. Eres muy buena persona y servicial, por eso siempre estás rodeado de muy buenas energías. Trata de ayudar a tu padre en una situación de enfermedad. Sales de viaje con tus amigos. Tu mejor día será el sábado, tendrás un golpe de suerte en el amor con alguien de un signo de fuego. El domingo será de comunicación con lo espiritual para estar tranquilo. A tu signo le afecta todo lo que le ocurre a los demás. Tus números de la suerte serán 05 y 28.

Virgo

Estarás de buen ánimo y te rodearán energías positivas, ya que por fin se empieza a alinear tu buena suerte y te llegará una sorpresa económica. En el trabajo este viernes trata de no pelear con tus compañeros y no les pongas tanta atención para que no te sientas mal; ten en cuenta que eres de los que tiene luz propia en el Zodíaco. Terminas con un amor que era muy problemático y eso hará que tu energía se fortalezca; intenta no volver con tu ex porque te contaminará con su energía negativa. Liquida tus deudas y no estés con la idea del mañana, recuerda que el dinero que uno debe es una obligación y pagarlo hace que se renueve tu energía. Recibes un regalo inesperado. Tienes un golpe de suerte el domingo y será con los números 01 y 89. Te regalan una mascota. Tu mamá te busca para invitarte de viaje .

Libra

Familiares te visitarán este fin de semana para aprovechar las vacaciones, debido a que eres el pilar de tu familia y buscas siempre estar en compañía de ellos. Recuerda que debes tener en orden tus documentos personales. No seas tan corajudo y trata de no guardar rencor para que tu energía positiva crezca o báñate en un río o playa para que te quites lo negativo. Te ofrecen un cambio de puesto. Cuidado con agentes de tránsito, ten precaución al conducir, considera que siempre hay tiempo para llegar a tu destino. Eres fuerte en tus sentimientos, pero a veces te hace falta demostrarlos y enamorarte. Te llega un amor nuevo en estos días y será muy apasionado. Tendrás un golpe de suerte el 13 de julio con los números 20 y 31. Un amor comprometido te buscará para volver, pero mejor debes cerrar ese episodio.

Escorpión

Te sentirás pensativo y triste por todo lo que te ha pasado, pero recuerda que debes experimentar todo eso para que avances en tu vida personal. El amor verdadero te llegará pronto, sólo trata de ser paciente. Los próximos tres días te servirán para reinventarte en tu forma física, decides cambiar de look y empezar una dieta que te pondrá de lo mejor. Intenta hacer todas tus tareas pendientes para que no tengas problemas en tu trabajo. Saldrás de viaje a finales de este mes. Intenta controlar más tu carácter y no ser tan controlador, recuerda que lo mejor en la vida es tener espacio individual. Tendrás un golpe de suerte el sábado y será con proyectos nuevos o cierres de contratos, así que trata de vestirte de colores rojo o azul fuerte para atraer la abundancia. Tus números de la suerte son 06 y 55.

Sagitario

Acudirás este viernes a juntas de trabajo para cambios de proyectos, sólo ten presente que tu labor es muy importante, por eso debes organizarte. Recibes un dinero extra por vacaciones o comisiones de ventas. Tramitas un crédito personal para pagar tu casa o departamento. Procura no ser tan exigente contigo mismo, recuerda que las experiencias jamás se vuelven a repetir, así que trata de ser menos dramático en tu vida diaria y disfruta tus logros personales. Ten cuidado con tu espalda o cuello, no te vayas a lastimar; debes empezar con una buena rutina de ejercicio para liberar el estrés. Tendrás un golpe de suerte el sábado con los números 20 y 31, intenta jugarlos en lotería y usa ropa de colores claros para que se multiplique tu suerte. Te invitan a pasar unos días en la playa para liberar el estrés.

Capricornio

Arreglas documentos de tu trabajo este viernes o te ofrecen un ascenso, sólo trata de no platicarlo para que no atraigas las envidias; tu signo atraviesa por una etapa de abundancia. Este fin de semana te encontrarás con una persona que significa mucho para ti, así que trata de disfrutar al máximo estos momentos. Arreglas asuntos de tu coche. Sabrás una noticia familiar que te dejará preocupado, así que trata de estar atento y no te enojes por cualquier cosa. Te invitan a salir de viaje, recuerda que lo tuyo es conocer a personas de otras partes del mundo. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 05 y 31, y trata de agregarle tu fecha de nacimiento para que personalices tu suerte. Tomas un curso de nutrición o medicina. Trata de tener al corriente tus pagos de escuela o tarjeta de crédito.

Acuario

Te convocan a juntas de trabajo y tendrás mucha presión de tus jefes, pero intenta tranquilizarte, poner en orden tus obligaciones y deja a un lado tu celular para que no te quite el tiempo. Este fin de semana visitarás a unos familiares o sales de día de campo, recuerda que a tu signo le encanta estar en contacto con la naturaleza. Recibes un dinero extra y pagas deudas del pasado, pero trata de ahorrar para tu futuro. Te preocuparás por la salud de un familiar; trata de darle tu apoyo moral. Eres muy carismático y siempre te rodea el amor, y este fin de semana llega a tu vida alguien del signo de Aries o Virgo que será muy compatible contigo. Te buscan para reclamarte algo del pasado y será una ex pareja. Te proponen poner un negocio. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 12 y 89.

Piscis

Este viernes arreglarás papelería de tu trabajo y acudirás a juntas con tus jefes para un nuevo proyecto, sólo evita los chismes y ten discreción con tu vida personal. Sales de viaje en fin de semana o visitas a tu familia, recuerda que a tu signo le gusta estar en constante movimiento para renovar su energía. Sigue en la tarea de iniciar un negocio los fines de semana, trata de hacerlo y ser constante en tus proyectos. Te llega un dinero extra o te pagan tus vacaciones. Te busca un amor del signo de Cáncer o Libra para formalizar. Haces arreglos en tu persona, pues la mejor inversión es uno mismo. Realizarás un viaje a finales de mes con tu pareja. Tus números de la suerte son 12 y 39. Intenta usar más tu intuición, recuerda que tu signo es de los más místicos del Zodíaco y debes aprovechar tu energía.

