Descubre por qué Chavela Vargas amó a México en documental de Netflix

Toda Latinoamérica tendrá la oportunidad de conocer la vida y el alma libre de Chavela Vargas a través de su documental, disponible en Netflix desde este mes, luego de dos años de ser estrenada en cine.

Chavela es el nombre de la producción, que es en un viaje a través de la propia voz de la cantante nacida en Costa Rica, quien cuenta el por qué de su canto desesperado, sus amores, su obsesión llegar a la tierra azteca en la época de oro del cine mexicano, y su coraje para convertir su soledad de la infancia en inspiración para alcanzar su éxito.

Ese éxito que soñó desde que tenía ocho años, cuando-confiesa- sin permiso de nadie, se levantaba en la noche, para buscar dónde estaban dando serenata, para encontarse con ella.

"Yo tenía ansiedad de llegar a México, me estaba esperando ese ser desconocido que era el arte. México me enseñó a ser lo que soy. Pero no con besos y abrazos, sino a patadas y a manotazos".