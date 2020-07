La Cena de la Rosa llega a tu hogar con la mejor gastronomía

View this post on Instagram

Ayer la #cenadelarosa fue todo un éxito! Gracias a todos los que de una otra manera apoyaron para que este evento se realice ❣️ A los 11 restaurantes y 4 universidades que brindaron todo su profesionalismo y talento para deleitar a todos los que tuvimos la suerte de asistir. A nuestros auspiciantes que año a año creen en nosotros. A todos quienes asistieron, su aporte apoya a las terapias de más de 100 niños con #sindromededown Las ex reinas de Quito activas nos sentimos muy orgullosas de trabajar por esta causa. Que alegría que por 7ma ocasión logramos que #cenadelarosa sea un éxito rotundo!!🌹 • • • fotografo: David Silvers @davidsilversphoto 0989277620 [email protected] [email protected]