Entrevista a Nati Jota, la periodista influencer polifacética:"siempre hay que mantener una línea y solo se puede mantener siendo orgánico y siendo autentico"

Es alocada. Es divertida. Es sexy. Es tremendamente expresiva. Como buena periodista, le interesa la actualidad. Esa es Nati Jota, la periodista que se consolidó como una de las influencers más famosas de Argentina, gracias a Twitter.

Cuando comenzó sus estudios de Periodismo, Jota dice que lo hizo porque "quería escribir".

Nati, cuenta a Nueva Mujer que ella comenzó a usar la red social en el colegio, antes de ir a la Universidad.

Se define a sí misma como una persona "muy extrovertida y verborrágica" y admite que al darse cuenta del éxito que cosechaba Twitter comprendió la relación con esta profesión, aunque nunca imaginó que llegaría a tener una presencia tan pública.

"Empecé a estudiar periodismo y en un momento me di cuenta de que esos mundos tenían algo que ver, el hecho de que yo me estuviese haciendo conocida me podría servir para mi carrera porque primero, mi Twitter para mí era una diversión, escribir algo q te sume seguidores era como la plata del Monopoly, no sirve para nada y hubo un momento en el que me empezó a seguir gente conocida, que me querían hacer notas en la televisión, solo conociéndome por Twitter no mas y dije 'será q esto me va a servir para mi carrera' y los mundos se hundieron cada vez mas.

NO SOS VOS, ES EL

La periodista, de 26 años, cumplió uno de sus sueños relacionado con la escritura y en 2017 publicó su primer libro, llamado "No sos vos, es él", en el que se sirvió de sus reflexiones de mujeres, hombres, amor y relaciones tanto en Twitter como en un blog que tiene desde los 14 años, recopilando "un archivo de lo que había escrito".

La influencer, lo describe como algo "bastante divertido", pero admite que le gustaría escribir otro libro.

"Esa Nati desde No sos vos sos el es una Nati que le habían gustado un montón de chicos y había tenido un montón de picoteos y situaciones y ahora habla una Nati que si tuvo una relación, que se enamoro que sufrió, y me gustaría como escribir un poco más desde ese lado, no tan gracioso, sino un poco mas introspectivo, como esas cosas que a una le pasan y siente cuando se separa que son un montón y es un mundo gigante que no conocía", confiesa.

POLIFACÉTICA

Si algo distingue a Jota, es que su perfil, tanto en redes como en la vida real, engloba muchos aspectos.

"Todos somos super completos y todos tenemos un montón de aristas y a mí me gusta mostrarme en todas ellas. Me siento cómoda un día haciendo un chiste, me siento un día informando sobre algo y me siento cómoda un día haciéndome la linda subiendo una foto en bikini con mi cuerpo que me gusta, lo quiero y me encariñé, me gusta generar con cadas ellas algo distinto y que la gente me conozca como soy", asevera.

La naturalidad y polifacetismo de Nati Jota, es algo que valoran mucho sus seguidores. - Instagram

Ese polifacetismo y sobre todo esa naturalidad, puede que sean uno de los secretos de su éxito.

Rememorando el pasado, Nati narra que le habría encantado que una o dos personas escuchasen lo que dijesen. Ahora tiene a un millón y medio, aunque ella afirma que no hay que hacerse "número dependiente".

Nati, expresa que se siente cómoda en sus redes sociales porque puede dar rienda suelta a su naturalidad y a aportar lo que desea.

No es una mujer en bikini. No es una mujer que hace chistes. No es una informadora. Lo es todo, y además, persona.

FRIDA

El 13 de julio, fue el aniversario de la muerte de Frida Khalo.

Fue cuando Nati hizo un video informativo resumiendo la historia de la pintora mexicana y hablando de su tormentosa relación con Diego Rivera.

"Me gusta su dualidad, porque ella era empoderada y fuerte y se entregó a un amor que la hizo sufrir mucho pero también le dio mucha felicidad por momentos, pero también me gusta, la veo persona, la veo real", describe.

Asimismo, agrega que "uno tiene que asumirse también persona", y no por ser feminista "no puedes caer en una".

La periodista, asegura que quiso ·hacer algo distinto" y volver al periodismo que estudió y a comunicar historias.

En un principio, no sabía si iba a funcionar, pero relata "que se sintió muy contenta con eso".

"Decidí salir de ese lugar de comodidad, aprovechar ese tiempo libre que nos implica a todos la cuarentena y no sabés lo bien que me siento al conectar con la Nati mas Nati q existe", revela.

Este video, además de salirse de un foco, emocionó a la periodista al conocer la historia en detalles de Frida y formula que "sintió algo especial".

PERSPECTIVA FEMINISTA DE NATI JOTA

La periodista, especifica que la sociedad viene de "un sistema patriarcal en un mundo machista", pero que ella siempre sacó los dientes y que puede que desde años atrás, su perspectiva ya era feminista "quizás sin saberlo".

"Siempre me quise hacer valer, siempre me sentí poderosa, me sentí capaz y no me sentí nunca menos que un varón pero sí sentía antes a mí como a otras tantas mujeres que se nos ponía en un lugar y ahora ya no tanto y que de a poco vamos rompiendo cada día. Yo siempre me sentí fuerte, siempre me sentí segura de mí, y siempre me quise hacer valer, me la banqué y me paré cuando tuve que parar", especifica.

No obstante, Nati reflexiona sobre el movimiento feminista en Argentina que se está dando desde hace tres años.

La influencer, piensa que "han cambiado un montón de cosas" y que se atreve a exponer nuevas ideas porque ahora la sociedad lo avala y siente que su vínculo con los hombres ha "mejorado muchísimo", aunque todavía queda un camino largo por hacer en el mundo.

"Acá en Argentina, yo lo digo siempre, a veces los hombres, porque entendieron o porque están entendiendo y otros por temor pero están respetándonos más, cuidándonos más valorándonos más, y no subestimándonos ni cosificándonos, puede ser que porque se concienciaron o porque tienen miedo que les escrachen o que vos les señales con el dedo, pero me parece que el cambio va sucediendo y es así como se tiene que dar", señala.

Independientemente o no de que esté de acuerdo con ciertas vertientes o manifestaciones, Nati cree que a veces hay que "darle un poco duro" y que si no hubiesen existido "ciertos extremos ", ese cambio no estaría presente.

"Vos tienes que generar una incomodidad desde algún lado y la incomodidad puede ser desde la manifestación que no es lo más prolija del mundo hasta insistir insistir y no dejarles pasar ni una", apunta.

AGRESIÓN EN LAS REDES

Hace una semana, Jota hizo visible un audio en el que un hombre la insultaba brutalmente y a continuación escribió un extenso texto que invitaba a la reflexión.

Nati, que se define como "muy empática", no quiso exponer el nombre de su agresor, si no que le contestó, tratándole de hacer ver lo repudiable de su acto.

La comunicadora, manifesta que no es extremista y que le "encanta conversar".

Su idea de cambio, se basa en mostrarse abierta al diálogo, teniendo en cuenta las crianzas y educación de cada persona y no atacar.

"Prefiero hablar y que me cuentes cómo te sientes conmigo, me parece que se convence desde ahí", sostiene.

LA VIOLENCIA DE LAS REDES SOCIALES

Como cualquier personaje público, Nati es víctima y objeto de crítica. Cada video, cada foto, cada gesto, se observa con una lupa.

Esto, en ocasiones, ha derivado en que muchos famosos cerrasen sus cuentas y se angustiasen realmente por las críticas agresivas.

La misma periodista, recuerda las críticas que recibió por un video en el que declaraba que no le gustaba mucho Brad Pitt, lo que la condujo a cerrar su Twitter dos días.

"Las críticas tienen tanto odio, yo creo que uno no sabe que es una persona y que siente y que lo lee y me terminé borrando twitter dos días porque era demasiado, después pasa y chao, ahora es como un chiste pero en el momento era más de lo que quería leer, no se porque esta gente me odie, y entendí después que no me odian, estamos todos medio locos, es un impulso, unas ganas de poner un twitter para q la gente retuitee y fabee para que se sume a la manada, pero en el momento era demasiado y encima por algo tan boludo. Y me da risa, porque es una pavada, nadie me juzgaba como persona pero en ese momento yo era la más tonta del mundo, la más boba por haber hecho eso y me dio angustia a y lo borre", explica.

Asimismo, como personaje público es consciente de que tiene una responsabilidad con lo que publica, pero que después hay otra parte "que es insoportable".

"Yo de esto de ser tan multifacética me cuido, trato de lograr como una calma y no herir ninguna susceptibilidad y no herir a nadie igual yo trato de molestar un poquito, tirar algo medio border, contar intimidades mías, tratar de llegar al limite pero no pasarlo de cerca porque es un bajón tener q retractarse, despues luego nadie lee cuanto te retractas", apunta.

Por otro lado, certifica que asume las críticas desde la humildad y que entiende que puede confundirse.

LA NATI JOTA DEL FUTURO

Nati, devela que le gustaría ser conductora, en la radio o en la televisión, "desde mañana hasta siempre" y que su sueño es tener su propio programa donde sea ella.

Sobre la autenticidad, que valora mucho, comenta que hay gente que cuando la conoce se sorprende al ver que es igual que en los videos.

Obviamente, como ser humano, admite que no siempre va a estar como en sus videos, aunque usa el humor para evadirse, citando como ejemplo cuando está en los supermercados, donde dice divertirse, al verse "todos con barbijo sin entenderse".

Huyendo, de las caretas, insiste en la fidelidad a unos principios

"Para mi el mejor influencer es que el que mantiene el mejor relato, siempre hay que mantener una línea y solo se puede mantener siendo orgánico y siendo autentico", concluye.

