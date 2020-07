Pedro Engel comparte profunda reflexión para superar la crisis tras el eclipse del fin de semana

El eclipse lunar vivido este 5 de julio dejó una profunda reflexión en el astrólogo Pedro Engel. Dejar de juzgar y vivir en base al respeto hacia los otros será lo único que ayudará a construir un mundo mejor, según el tarotista.

Engel compartió en sus redes sociales un mensaje invitando a crear una nueva realidad basada en la unión de la sociedad en su conjunto.

"Vivir esta realidad, consciente de qué hay otras frecuencias y otros mundos. Cada uno sabe donde quiere poner su energía para aportar a este derrumbe de estructuras sociales, económicas religiosas y personales", comenzó reflexionando.

"Después del eclipse nos ha quedado una reflexión: nuestras creencias y cómo cada uno debe aportar a este cambio planetario a todo nivel. Desde hace tiempo que estamos claros que esto lo debemos hacer todos, cuando digo todos somos todos, unidad, a nivel personal ya deje de creer en los buenos y los malos. Para transitar esta nueva realidad quiero mirar la vida desde una visión integrativa. A mis setenta años creo en lo que creo", continuó.

Engel reveló que la baje para superar cualquier crisis y construir un mundo mejor es el respeto. "El respeto, es la base de una sana convivencia, si tus creencias son diferentes, te respeto pero no te excluyo, ni te juzgo , simplemente te escucho y podemos dialogar . Anoche abrí los registros de Cassio y el mensaje que recibí es : no sigas dividiendo el mundo, claro y preciso , mi tarea es entender yo existo porque tu existes y somos Desde los templos etéricos donde mis Maestros y Ancestros de luz me ayudan, les abrazo con sencillez y amor. Sin juzgar acepto que cada uno sabrá cómo cooperar a sanar esta sociedad tan herida y en crisis".

Antes del eclipse, el tarotista llamó a no realizar rituales para esperar el momento, adelantando que es un periodo de transformaciones.

"La madrugada de este domingo tendremos el eclipse de luna llena en Capricornio 🌔♑️ un evento que viene a cerrar ciclos. Recuerden mi consejo: Durante los eclipses no hacemos rituales, ni actividades espiritual, ni cargamos piedras. Lo mejor es pasar lo más piola posible, estar en casa, tranquilos y en paz. Los quiero 💜", escribió.