El 30 de junio está signado por la Reina de Bastos para las cumpleañeras

. 👸🏻Reina de Bastos🎋 . •En las #lecturas la #reinadebastos 👸🏻nos sugiere pensar💭y sentir como ella Sentirnxs atractivxs, y llenxs de energía y creer en nosotrxs mismxs •Esta carta🃏 también representa al hombre o a la mujer como ella, o una atmósfera de felicidad y entusiasmo . Simbología •La Reina👸🏻se sienta en su trono y se queda en el. Su corona👑esta floreciendo🌷, su vestido brilla✨ A diferencia de las otras Reinas👸🏻, ella se sienta con las piernas abiertas, indicando una #energíasexual 💋 •Es #honesta y #sincera , demuestra el amor por la vida y por los demás •Un gato🐈 negro guarda su trono, protegiendo a esa persona y ofreciendole experiencias excitantes! . ⚡️Al Derecho •La naturaleza #bondadosa de la Reina👸🏻 y la buena energía✨que tiene hacen que su valor sea incalculable en situaciones de crisis. Ofrece consejos, consuelo y ayuda emocional . ⚡️Palabras Clave •Persona simpática y comprensiva✔️Honorable✔️ •Amistosa, Amable, Práctica✔️ •Sincero interés por los demás✔️ •Abiertx y caliente✔️ •Feliz, positiva, disposición alegre, radiante✔️ •La “otra”✔️ . ⚡️Ivertida •Invertida, la Reina👸🏻 se vuelve tramposa, celosa, infiel y amarga . ⚡️Palabras Clave •Celos✔️ •Decepción✔️ •Infidelidad✔️ •Emociones inestables✔️ •Oposición✔️ . 🔮Para una sesión y lectura de TAROT 🔮 MD 💌 o a @g_r_a77 📱11 5814 4018 . #tarot #tarotista #astrologia #magia #tarotargentina #amor #energía #bruja #universo #esoterico #arcanosmenores #tarotcards #cartas #tarotofinstagram #riderwaitetarot #magic #zodiaco #signosdelzodiaco #bastos