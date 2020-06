La vitalidad te llenará de alegría este 29 de junio, según el Tarot del cumpleaños

View this post on Instagram

La templanza XIIII Tiene forma humana pero es energía invisible que nos ayuda a equilibrar y regenerarnos. Le abrimos espacio cuando buscamos recuperar algo perdido en batalla. Al dejarla entrar permitimos que esta avance por nuestros tejidos mientras hacemos silencio. No podemos esperar de ella ni una sola palabra, su voluntad no está a la vista de nuestra conciencia. Aún así, se presenta como una guía y podemos sentir su compañía como el sol acompaña el día. Invócala #tarot #taroterapeutico #latemplanzatarot