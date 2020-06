Elabora leche condensada en casa

Si quieres preparar un delicioso postre, pues es día de hacer la comida trampa y resulta que uno de los ingredientes es la leche condensada y por más que insistes que viste una hace poco en tu cocina no aparece, pues no pierdas la esperanza en hacer ese postre que te cultivó y darte un gustico, que de vez en cuando no está mal.

Es por eso que, para esos momentos de emergencia o de última hora esta receta de leche condensada casera será tu mejor amiga en esos momentos de corredera. Recuerda que es una receta alta en azúcar, así que mejor la usas con precaución.

Te dejamos la receta:

1 taza de leche en polvo

1 taza de azúcar

¼ de taza de agua

1 cucharada de esencia de vainilla

Modo de preparación

En una olla colocar el azúcar y el agua a fuego medio bajo hasta disolver por completo el azúcar. No dejar hervir, ni dorar la preparación. Cuando el azúcar se haya disuelto, coloque n la licuadora (de preferencia en un vaso de vidrio) Licúe por aproximadamente un minuto, agrega la vainilla e incorpora poco a poco la leche en polvo sin dejar de licuar. Una vez que añadas toda la leche licúa por cinco minutos (puedes apagar cada minuto por 30 segundos para no forzar la licuadora) Si queda muy espesa puedes agregar 2 o 3 cucharadas de agua adicionalmente mientras sigues licuando. Cuando esté lista coloca la preparación en un frasco de vidrio, deja enfriar y guárdala en la nevera. Podrás usarle una vez fría.

Te recomendamos en video: