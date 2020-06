El Tarot revela que la luz del oro brillará para las nacidas este 27 de junio

View this post on Instagram

¿QUÉ SABES DE LA CARTA #ASDEOROS?⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ Ya que hablamos anteriormente de todos los arcanos mayores, ahora pasaremos a ver los menores. ⁣Antes de empezar: No quiero que pienses que son complicados de aprender, saca eso de tu mente ¡ahora ya!. El secreto🤫 de los arcanos menores es: Saber qué significa su número (1 al 10) y saber qué significa su elemento. Luego al saber esto, ahí recién vas leyendo más significados y materias.⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ 💚 AS en General = Los Unos⁣⁣⁣ ⁣⁣ Los As los podemos relacionar siempre a #ElMago, o sea, a nuevos comienzos, inicios, en donde tal vez no hay experiencia pero si energía y ganas.⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ 💚 Oros en General = Elemento Tierra⁣⁣⁣ ⁣⁣ Los #Oros representan la #Tierra, en la carta de #ElMundo la puedes ver como el Buey o Toro (abajo a la derecha), y hablan de recursos que pueden ser materiales, económicos o naturales. Puede reflejar dinero, salud, trabajo, lo concreto o material, el espacio, cuerpo, casa, tiempo, etc. ⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ 💚 𝐀𝐒 𝐃𝐄 𝐎𝐑𝐎𝐒⁣⁣⁣ ⁣⁣ Si unimos lo anterior podría ser: Un nuevo comienzo en el ámbito económico, un nuevo inicio de algo material o concreto, etc.⁣⁣⁣ ⁣⁣ En #Marsella verás sólo es una moneda de Oro. En Mazo #RiderWaiteSmith te da más info: Si se fijan la mano viene del pasado al futuro, o sea es algo que has venido trabajando de antes, un esfuerzo previo. Tiene jardín verde por lo que habla de algo próspero y fructífero, y un camino, por lo que es el comienzo de algo en el ámbito de los recursos, lo económico o material. ⁣⁣ ⁣⁣ En su lado negativo, podría ser que recibes algo que no es lo que esperabas, o que te hiciste mucha expectativa a nivel material.⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ #WitchTip: Si tienes un naipe inglés, este sería el #AsdeDiamantes ;)⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ Y tú ¿Qué sabes del #AsdeOros?⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ Vamos, anímate a compartir 😉 ⁣⁣⁣ #AprendamosTarotJuntos⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ #APRENDIENDOTAROT #TarotChile #Tarotgram #BrujaModerna #lamagiadeltarot #RincónEsotérico #AprendamosTarot