¡Viral! Se inyectó un ácido para eliminar su papada y terminó con el rostro cuadrado

El en el mercado existe una gran variedad de productos químicos. Debemos tener cuidado con hagan empatía con nuestros organismo o consultar a un especialista para que el remedio no resulte ser peor que la enfermedad. Esto fue lo que le pasó Sofía Marroquín, de 19 años, quien se inyectó un ácido con el objetivo de eliminar su papada y su terminó con el rostro cuadrado.

La joven australiana sorprendió a sus padres y a sus seguidores en la red TikTok al subir un video en el que muestra la transformación. En la grabación Sofía no explicó las cusasas de su rostro cuadrado. No obstante, luego de que éste se hiciera viral, la adolescente se vio en la necesidad de narrar qué fue lo que le ocurrió. Y lo peor es que, de acuerdo con sus fotografías en las redes, Sofía luce perfecta. No tenía necesidad de someterse a tan delicado procedimiento.



"Me metí unas hermosas agujas en la cara… Es un tratamiento que elimina la grasa de la parte inferior del rostro llamado Kybella. Como tenía mucha cubriendo mi mandíbula, intenté eliminar un poco, para verme mejor", contól a joven con el rostro redondo.

Los efectos secundarios del tratamiento

El tratamiento que dejó con el rostro cuadrado a Sofía está aprobado por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés). De acuerdo con lo reseñado por el medio Tn, entre los problemas graves que puede presentar el uso de este producto figuran lesiones y reacciones nerviosas en la mandíbula, que tienen la posibilidad de provocar una sonrisa desigual o debilidad en los músculos de la cara, y la dificultad para tragar. No obstante, se trata de consecuencias temporales.

También, lo más común, el uso de Kibella es que se forme dureza en el zona debajo de la papada o la mandíbula inferior que fue tratada, así como hinchazón, hematomas, dolores, entumecimiento y enrojecimiento de la piel.

A pesar de que todos están preocupados por su rostro cuadrado, la joven se mantiene con una buena actitud y ha tomado su caso con sentido del humor. Incluso ha comparado la nueva forma de su cara con personajes animados de televisión como Buzz Lightyear de Toy Story y Lord Farquaad de Shrek.

"Todavía está muy hinchada y entumecida", dijo Marroquín. Entre tanto, su imagen está dando la vuelta el mundo y la gente se pregunta cómo evolucionará la lesión. Todos están a la expectativa de que su cara vuelva a la normalidad.

