En tu cumpleaños este 26 de junio el 6 de Bastos te guiará

Carta del Día – VI de Bastos: Esta carta indica que durante los próximos días se recibirán noticias positivas e importantes. Este arcano nos indica victoria y triunfo sobre aquellos problemas que nos aquejan, es sinónimo de esperanza, avance, desarrollo y conquista. En el campo del amor se refiere a consolidaciones y reconciliaciones. En el trabajo habla de ascensos, oportunidades y si estás buscando empleo, el encontrar uno. Finalmente en la salud como puede imaginarse este espíritu del Tarot indica recuperaciones exitosas, cirugías que salen bien, estabilidad y en general un gran bienestar. Si estás [email protected] en una lectura personalizada escríbeme por el interno, es un servicio que se trabaja a distancia y que tiene costo. #ecosdelabismo #magia #magiaenespañol #tarot #lecturadetarot #cartadeldia #cartadiaria #ocultismo #colombia #tarotista #6debastos