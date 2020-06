Este 25 de junio el 10 de Oros te revelará los frutos al final del camino

View this post on Instagram

Que mensaje nos tienen los Arcanos? #10deOro, esta carta hay que observarla bien es muy mágica, una familia: una pareja, hijos, un anciano, hasta perros, se los ve feliz, acá viene mi famoso peroooo, el hombre mira el horizonte, la mujer mira al hombre y los chicos llaman a los padres, y sus perros? Se van con el anciano. Tienen todo. Todo no significa sólo el dinero, me refiero a la salud, la familia propia o la elegida, una persona a quien recurrir por un consejo. Perooo no le damos el valor que tienen. Voy a modernizar la carta, el padre mira la tele o la computadora, la madre el celular o la tele, los chicos reclaman atención de ellos, y sus perros son los únicos que ven al anciano que con sus relatos repetitivos tiene la experiencia, la magia de lo ya vivido, el consejo desinteresado.”Se amable con todo el mundo, que nunca sabes a quien puedes estar rechazando “. Estarán aburridos de lo cotidiano? Darán por sentada la comodidad, la salud? Si observamos la carta como un cuadro y vemos nuestra vida desde el lugar del anciano, podremos ver mejor nuestros dramas , vivencias, esta vida maravillosa, fantástica, única y la magia que nos rodea por el sólo hecho de estar vivos!!! “El mundo cotidiano contiene una magia mayor de lo que ninguno de nosotros habitualmente puede ver”. Paz, Amor y Sabiduría Para consultas privadas 011 15 2833 3997 #tarothoroscopo #tarotcard#tarot #arcanosmayores #tarotcartas