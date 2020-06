El Rey de Copas conducirá a las nacidas este 24 de junio según el Tarot

View this post on Instagram

Arcano del día Rey de copas. El universo es sabio y sabe que el eclipse lunar de mañana tiene gran efecto en nuestras emociones. Hoy, este Rey se hace presente para recordarnos que somos nosotros quienes gobernamos nuestro interior y que depende de cada uno como manifestar lo que nos sucede. Esta energía nos permite meditar y estar sensibles, dinámicos, hoy todo puede marchar bien si ponemos de nuestra parte, confiar en lo que sentimos y en la intuición. Si no estamos en eje podemos estar inseguros y viendo una realidad distorsionada, no nos dejemos arrastrar por las corrientes inestables y cambiantes, tenemos el poder de renunciar y obtener la libertad después de mucho tiempo. Demos amor, recibamos amor. Feliz comienzo de semana!