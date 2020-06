El 8 de Copas marca el camino de la felicidad para las cumpleañeras de este 23 de junio

View this post on Instagram

Ocho de Copas: Lord of Abandoned Success – #ThothTarot ( #AleisterCrowley y #LadyFriedaHarris ). . "La imagen muestra un cielo ceniciento, cargado y amenazador. Las ocho copas están viejas y quebradas como una fuente abandonada hace siglos. Apenas fluye agua en dos copas sobre un suelo estéril con algunos charcos. En esta carta Frieda Harris juega con la perspectiva pasando una imagen irreal. Las dos filas inferiores están en el suelo, por lo que difícilmente de las dos copas coronadas por las flores y en apariencia en un nivel superior puede caer agua en las tres que están delante. Si en el Siete teníamos una búsqueda suicida de placeres, el Ocho cae en el extremo opuesto: invalida el placer e imagina que cualquier tentativa de sentirlo conduce al dolor. Aquí nada merece el mínimo esfuerzo, el mundo es un valle de lágrimas y nada puede hacerse para cambiarlo. Nuestro destino es sufrir y sacrificarnos, y si lo hacemos sin protestar tal vez seamos recompensados en el futuro. La seriedad, lentitud y exigencias opresivas de Saturno cristalizan la profunda sensibilidad del Piscis que cae en una profunda depresión. Ésta es la carta del desencanto y la apatía, de la tristeza, de la indolencia, de la depresión, sazonada con fantasías y hasta alucinaciones. Es la resaca de la juerga del Siete. Se corresponde con el aspecto acuoso de Hod, la esfera atribuida a los ochos, donde por vez primera la fuerza toma una forma definida y permanente. Siendo Mercurio su planeta, el más cercano y por lo tanto el más iluminado por el Sol, Hod es la sephirah de la filosofía esotérica y de la magia ceremonial. Podemos decir que el Ocho de Copas representa el aspecto emocional del racionalismo de Mercurio" – #VeetPramad