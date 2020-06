Consulta tu horóscopo 24 de junio

Aries

Un amigo quiere presentarte a alguien, deberías permitirlo pues se ve una persona especial con la que compartir experiencias, no lo pienses.

Tauro

Dialogo con tu pareja para amenizar el día, acuerdos o resoluciones que llegan a su punto de calma es lo que dice tu horóscopo 24 de junio.

Géminis

Géminis, el tiempo es el mejor de los sabios, déjale todo a él mientras no puedas tú ya que las circunstancias te obligan a ello.

Cáncer

Pensar bien en las decisiones será la orden del día para ti Cáncer, pues un proyecto está en puertas y solo necesita de la aprobación de tu instinto.

Leo

No dejes tanto trabajo para la casa, pues no estás respetando las horas de descanso como es debido Leo, detente un poco, el mundo no se va a acabar.

Virgo

Estás en proceso de un embarazo, buscas el día perfecto para la fertilidad de ambos y hoy es una buena noche para ello.

Libra

Una noticia inesperada cambiará los planes del día, quizá sea una invitación a un lugar agradable al cual siempre has querido ir, disfruta.

Escorpio

Escorpio, esa relación va en serio, y tan es así que habrá anillo próximamente, no desaproveches la oportunidad de una familia.

Sagitario

Ten cuidado con lo que dices en tu círculo de amigos, pues sin quererlo puedes herir a una persona que andará muy susceptible.

Capricornio

Hay un gran mérito que solo recibirás tú, pues te lo has ganado a pulso. En el entorno familiar habrá reunión sobre algo en particular.

Acuario

Acuario, tu horóscopo 24 de junio dice que te estás preocupando mucho por cosas superficiales que no van al caso, deshazte de ellas.

Piscis

No seas tan arisco con tu pareja y acércate un poco más a ella, sabes que así lo necesita así que no les la espalda, es lo que te aconsejan los astros.

