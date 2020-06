Una carta nueva para cada signo: ¡Conoce tu tarot de la semana!

Como todos los lunes, el tarotista Víctor Santelices nos entrega el consejo de las cartas del Tarot para la semana. Una tirada para cada signo, que nos permite orientarnos y saber cómo vienen los próximos días en nuestras vidas.

Aries

Tres de Bastos

Puede ser un buen período para darle estructura a alguna idea que te permita proyectarte a futuro en lo profesional o laboral. No se trata necesariamente de ponerla en práctica en este momento, aunque si ya la tienes elaborada y es compatible con la actual realidad no habría inconveniente de proceder. Todo está dado para que resulte, teniendo siempre presente una dosis conveniente de cautela.

Durante esta semana debiera primar en tus actos y conductas la ponderación, el justo término medio que no es mediocridad si no equidad. Pensar que si algo es bueno para ti no tiene porque ser malo para otros. El sano equilibrio en lo que hagas es lo que te dará el rédito que te deje satisfecha y en paz con tu espíritu, que es, por cierto, lo que siempre ha marcado la diferencia a tu favor.

Géminis

Cinco de Copas

La pena y la alegría, querámoslo o no, son las eternas compañeras de nuestro paso por la vida. Nadie sufre o es feliz permanentemente, experimentamos ambas realidades alternadamente y cada una tiene un tiempo finito. Sin embargo, nuestra subjetividad transforma o distorsiona la vivencia y nos parece que una de ellas se prolonga más que la otra y, en esto, nuestro carácter marca la diferencia.

Cáncer

Caballero de Espadas

Cuando pareciera que todo se nos complica y es el momento para las lamentaciones y los porqué, esto podría ser válido, para el común de las personas. Para ti es el momento de pensar y revisar todas tus potencialidades y atributos y dar la lucha y no permitir que nada ni nadie obstaculice tu avance. Pensar en lo que has logrado y, con esas experiencias a cuesta, enfrentar la adversidad. No será fácil, pero sí es posible.

Leo

El Diablo

El exceso de apetencias por cosas materiales, nos pueden llevar a ser esclavos de ellas y convertir nuestra vida en ser meros servidores de deseos cuestionables. Momentos como el que vivimos, y del cual nadie puede estar ajeno, podrían servirnos para repensar en nuestros hábitos y costumbres y darnos cuenta que tienen mucho de banales y que, tal vez, sea el momento para volver la vista hacia la espiritualidad.

Virgo

Dos de Espadas

Evita definir temas o hacer opciones en asuntos que pudieran tener cierta trascendencia en un futuro cercano y, menos aún, si inciden de algún modo en el presente. Te costará decidir, pues se hará presente una nefasta y confusa dualidad carente de luz y proclive a errores. La mejor táctica o proceder será dilatar la toma de decisiones, en la medida de lo posible.

Libra

Diez de Bastos

El exceso de responsabilidades, aquellas que no podemos eludir, sumadas a las que, sin estar obligados, nos sentimos con un deber ético o moral de hacer propias, nos hace, a veces, asumir también la de personas que, perfectamente, están en condiciones de hacer lo que en propiedad les corresponde y nos cuesta distinguir cual es el límite. Es obvio que, desde hace algún tiempo, estás experimentando signos de agotamiento, por lo que debes hacer un esfuerzo por hacerte cargo solo de lo ineludible.

Escorpio

La Templanza

Los momentos complejos de la vida obran en el sentido inverso que en el común de la gente en personas como tú, en ti hacen brotar todas tus cualidades de resiliencia, de coraje y valor que magnifican tu fuerza y te permiten cumplir contigo y con los tuyos de una manera afín a las circunstancias.

Sagitario

El Ermitaño

De situaciones como las que estamos viviendo nadie está al margen, pues en una medida u otra nos vemos afectados. Períodos así debieran provocar en nosotros, aparte de lo obvio, un deseo de practicar la introspección, esto es dedicar algún tiempo a pensar en cómo hemos llevado nuestra vida, en términos de valores y principios permanentes y sacar, en lo posible, una postura diferente en relación a nuestro rol como personas, sin ser complacientes, haciendo la opción de una autocrítica constructiva.

Capricornio

Cuatro de Espadas

Debes hacer un intento por mejorar tus estados de ánimo, evitando, en lo posible, tus altibajos. En la realidad que vivimos se hace una difícil tarea, pero es meritorio el solo hecho de hacer el esfuerzo y darte energía, es necesario y, en tu caso, obligatorio para poder enfrentar de la mejor manera tus deberes y obligaciones. De no hacerlo puede verse afectado tu sistema inmune.

Acuario

Dos de Oros

No te faltarán las ideas, herramientas y medios, para enfrentar cualquier dificultad que en estos días te ponga a prueba, puedes estar confiada pues saldrás adelante. No exenta de complicaciones, pero airosa y fortalecida, sin mayores magulladuras, pero sí con una importante experiencia que debes atesorar para enfrentar, con la misma entereza, cualquier obstáculo futuro.

Piscis

El Colgado

La peor postura en la vida puede ser sentirse víctima de las circunstancias y considerar que todo es sacrificio y congoja y ser la eterna protagonista de la adversidad. Esto podrá ser una tendencia pero no la verdad, tus atributos, dones naturales, son inmensamente más reales que lo descrito y, si les sacas provecho, será suficiente para abandonar, definitivamente, la queja y alzarte, sin límites, y conquistar lo que quieras.