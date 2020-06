Para las cumpleañeras de este 22 de junio se abre un mundo de posibilidades, según el Tarot

View this post on Instagram

#energíadelasemana del 15 al 21 de junio 🌻 . . . El desafío es sentir que te cuesta mucho cerrar ciclos, esto produce bloqueo interno y no poder avanzar. Debes comenzar a ver soluciones y no enfocarte en la situación que te complica, tu tienes tus 4 habilidades (mundo emocional, racional, la chispa interna, la acción) tienes que ver cuál tomar y poner en práctica, siendo honesta contigo y con los demás. Esto te dará tranquilidad y así podrás dar la bienvenida al nuevo ciclo en tu vida. ❤️🥰✨