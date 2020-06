El Tarot señala que la racionalidad aflorará en las nacidas este 20 de junio

View this post on Instagram

La Reina de Espadas hoy te invita a conectarte con tu energía receptiva para que encuentres el equilibrio con la rigidez de las estructuras necesarias de base. — The Queen of Swords invites you today to connect with your receptive energy in order to find balance for your necessary base structures.