Dinero y prosperidad te trae el Tarot del cumpleaños este 19 de junio

Carta do dia 30/05/2020 – sábado . RAINHA DE OUROS . Toda dona de si. Dona da porra toda. A Rainha de Ouros é a mulher que está em harmonia com os aspectos materiais da existência. . Essa moeda enorme no seu colo nos faz pensar em grana, né? Sim sim, também. Dinheiro é muito da sua conta sim, ela gosta e sabe cuidar. Além do faz-me rir o naipe de ouros pode se referir a "valor", a saber se dar valor e valorizar as pessoas, e também ao corpo, aos corpos nossos e dos outros. Não se pode esquecer que temos corpo e ele merece atenção. . Que tal dar uma olhadinha nesses aspectos materiais e se inspirar nessa Rainha de Ouros gostosa? . #tarô #tarot #CartadoDia #cartadodiadaianemaria #cartadodiadequemquiser #RainhadeOuros #ReinadeOros #QueenOfGold