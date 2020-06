Nuevos ciclos y cambios vendrán para las nacidas este 18 de junio

View this post on Instagram

Qué nos dice la Luna Hoy? Estamos viviendo un tiempo de incertidumbre, cambios, indecisiones, ambigüedades, lo que en la mayoría de nosotros genera que aparezcan nuestros miedos, dudas, inseguridades, nuestro lado de oscuridad. En tiempos de indecisiones, aparece ella, la madre LUNA, no con mucha luz pero tampoco en una completa oscuridad, en algunos lugares alumbra pero en otros nos entrega sombras, pero si te fijas bien el escorpión está mirando para salir y atravesar el camino, pero el miedo a los perros (o lobos) no lo deja avanzar, pero observa bien los perros no están mirando al escorpión, no se preocupan de su camino. Tomando la analogía nos dice atrévete a avanzar por ese camino, la Luna como madre con su energía femenina te dice VAMOS, toma tus miedos y transfórmalos en fuerza, atrévete a caminar sigue tu INTUICIÓN, esa! la más al fondo de tu corazón, esa que está ahí y que muchas veces no quieres escuchar. Quizás como la luz es tenue no veas claramente el presente o el futuro, pero avanza paso a paso con calma y conciencia, transita por las sombras y por las luces, escucha tu INTUICIÓN, ella de guiará, no temas. . Sólo CONFIA y AVANZA. . ¿Qué te dice tu intuición? . . #tarot #laluna #lalunatarot #arcanosmayores #amoraltarot #luna #aprendiz #mensajedelascartas