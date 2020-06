Actriz Luz Valdivieso sufre reacción alérgica al queso y su rostro luce irreconocible

La actriz, Luz Valdivieso sorprendió a sus seguidores en su cuenta de Instagram tras mostrar cómo había quedado su rostro luego de comer un queso. La artista se mostró impactada ya que es la primera vez que le ocurre.

En el video que envió a sus amigas y luego compartió por sus redes sociales, se puede ver el rostro de la actriz hinchado, sobre todo en la parte de los labios.

"Ustedes no me están pescando, pero esto no es una aplicación de estos que te transforman la cara… es algo que me pasó por un queso", comenzó relatando en el video.

"Qué cosa tan particular, tengo todo hinchado, hasta acá… Cómo me vería con la boca operada? No la puedo ni cerrar", finalizó.

"Perdón los garabatos pero fue un video a mis amigas!! (Ya estoy bien!!)) 😅", escribió junto al registro.