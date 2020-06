Con la Luna en Géminis estos signos estarán analíticos

Con la Luna en Géminis que inicia este 18 de junio a las 20:59:55 UT, habrá una verdadera obsesión por comunicar. Por eso será difícil mantenerse callados y también quietos, pues despertará la curiosidad en el propio Géminis, Escorpio y Piscos. Además, habrá un manojo de nervios con tendencia a gesticular y mover las manos cuando hablan.

Sé parte de nuestra comunidad a través del Messenger de Facebook y recibe tu horóscopo o las predicciones del tarot todos los días.

La mente será más analítica y rápida. Habrá sentido del humor para contar buenos chistes. Una conversación con Luna en Géminis no puede ser aburrida puesto que sabrán un poquito de todo y te mantendrán entretenido.

Únete a nuestro canal de Telegram y recibe todos los días tu horóscopo.

Una cosa está clara, cuando hay Luna en Géminis, lo mejor es no quedarse quietos. Ya que este es el preciso momento para no descansar ni de tomarse las cosas con calma, por lo que hay que despertar y poner el cuerpo en movimiento ya que Géminis es como un niño curioso con ganas de aprender y pasarlo bien.

Y ese es el humor de estos días. Intenta mantener tu mente y tu cuerpo ocupados. Desempolva tu agenda y aprovecha para ponerte al día. Ese amigo o familiar que hace tiempo tenías pendiente llamar, aquella visita que ya no debes posponer más, la exposición que te quedaste con ganas de ver y están a punto de retirar, ese libro que te regalaron y aún no has empezado. No será por falta de opciones.

Con Luna en Géminis ahora tienes la energía para hacerlo vigila que el nerviosismo no se convierta en ansiedad. También es un momento excelente para decir lo que sientes, tal como lo reseña el portal “Lunadominante”, sobre la Luna en Géminis.

Estas son las mujeres más inolvidables del zodiaco Mujeres irresistibles y difíciles de superar

Te recomendamos en video: