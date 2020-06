WhatsApp: ¿por qué no puedes ver la foto de perfil de un contacto?

Una de las principales características al bloquear un usuario, es que este no puede ver la foto de perfil de la otra persona. Sin embargo, a veces hay otros motivos que generan esa situación.

La aplicación de mensajería instantánea se ha convertido en una herramienta indispensable para la comunicación de cualquier persona, pero al mismo tiempo es fuente de información privada que muchos quisieran proteger.

Es por eso que la app tiene instrumentos que le permiten al usuario proteger información privada para usuarios desconocidos.

Herramientas de control de privacidad

Hay una opción en Whatsapp donde el usuario puede esconder su foto y estado de aquellas personas que no tiene guardado en su teléfono celular. De manera que si estás hablando con otra persona y no puedes ver su foto ni estado, es muy probable que todavía no te ha guardado en su agenda de teléfonos.

Para llegar a esa opción el usuario debe ir a Ajustes> Cuenta> Privacidad> Foto de perfil y aparecerán las opciones de "Todos", "Nadie" y "Mis Contactos".

Es importante recordar que las personas que son bloqueadas por otro usuario, además de no poder ver su foto de perfil, información ni última conexión, tampoco puede enviarle ningún tipo de mensajes.