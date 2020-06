Si no estás en LinkedIn pierdes grandes oportunidades

View this post on Instagram

✨ El día de hoy quiero que sean sinceros y respondan una pregunta pero primero quiero contarles algo….⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ 👀Esta cuarentena ha cambiado muchas cosas que vinieron para quedarse y faltará tiempo para volver a la normalidad.⁣ ⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ 🙋🏻‍♀️Mi "new normal" es 100% digital ⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ ✏️Cuando estuve capacitándome para una charla de una ONG me encontré con un estudió que me hizo pensar muchísimo⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ 🤓Es que yo en esta cuarentena me he especializado más en mi área pero creo que no debo dejar otras áreas ⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ 🧐 Por eso creo importante compartir datos del porqué desarrollar ciertas habilidades será una prueba de fuego 🔥 para ser contratados, conseguir alianzas estratégicas o emprender.⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ 🚀Un estudio de @google y la Unidad de Economistas en donde se entrevistó a decenas de CEOs de importantes empresas nos dice que las habilidades que buscan las grandes empresas son:⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ 💡Resolución de problemas 57%⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ 💡Trabajo en equipo 33%⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ 💡Comunicación 26%⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ 💡Pensamiento crítico 21%⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ 💡Creatividad 18%⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ 💡Dominio y Comprensión 15%⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ 💡Dominio Digital 15%⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ 💡Liderazgo 14%⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ 💡Idioma extranjero 14%⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ 💡Inteligencia Emocional 7% ⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ ⁣Ahora si quiero que me cuentes⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ 🚀Cúal de estas habilidades crees que es tu punto fuerte y en cual crees debes mejorar?