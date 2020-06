Pamela Díaz reveló que recibe poca ayuda económica de los papás de sus hijos

"La Fiera", reveló en entrevista con La Cuarta a través de Instagram, que aunque está bien y no le falta nada para ella ni sus hijos, a veces se siente cansada de tener que mantenerse fuerte para todos.

Pamela Díaz, quien se separó hace algunos meses de su marido Fernando Téllez, se encuentra viviendo con sus tres hijos Trinidad y Mateo del primer matrimonio con Manuel Neira, y Pascuala de su última pareja.

Sobre la ayuda económica que recibe por parte de los papás de sus hijos, reveló que no es mucha. “Yo veo a mis hijos como cualquier otra mamá. Me cuesta a mí ganar mis lucas y son para mis tres hijos y no me ayudan mucho”.

Además de lo económico, la carga mental del cuidado de su familia también le está pasando la cuenta. "Siento que tengo que estar mucho más positiva en general en lo que uno hace, porque no tengo la ayuda del papá, entonces ya estoy cansada. Me canso, me aburro, si quiero hacer algo no puedo hacerlo, echo de menos a mi familia, a mis amigos".

Fin de año incierto

Al igual que muchos chilenos, Díaz, que tiene contrato hasta diciembre con Chilevisión, tiene que cargar con la presión de un incierto futuro laboral, ya que producto de la pandemia se encuentra fuera de la pantalla en estos momentos.

"No se había dado el tiempo para pensar, para analizar, que los niños, que esto, sacarse la cresta trabajando. Hay también un tema de que mucha gente alrededor mío ha perdido su pega, hay un tema incierto, tampoco yo sé lo mío, qué va a pasar en diciembre", finalizó Pamela.