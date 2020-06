Este 14 de junio la carta de Los Enamorados regirá tu destino

View this post on Instagram

Viernes de #Tarot Hoy, Arcano 6: "Los Enamorados", (mal llamado Los Amantes) Aunque en la versión original de Marsella, se muestra a un sujeto entre dos opciones (una de ellas en particular es más que nada una molestia, si se presta atención), por lo que, además de simbolizar Una pareja, tambien se refiere a un triángulo amoroso. (La carta más simbólica del amor incondicional de pareja, contradictoriamente, es el arcano menor: "2 de copas", que en la mayoría de los casos, habla de las llamas gemelas, aunque ese es otro tema del que hablaremos más adelante)▪ 🔥🔥 El arcano 6 habla tambien de la toma de desiciones (dependiendo la tirada). En temas de salud, rige los pulmones. Aquí hace aparición el Primer Ángel del Juego, quien Bendice desde los Cielos a la Pareja en Sagrada Unión. Los Enamorados está regido por el signo de Géminis.