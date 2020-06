Este 13 de junio el destino te lo marca la Rueda de la Fortuna del Tarot

View this post on Instagram

Carta del día: 10 Rueda de la fortuna. Esta carta te muestra que pronto va a haber un cambio en tu vida, independientemente de dónde estés situado. Todo puede cambiar tanto para bien como para mal, tu labor es saber llevar bien ese cambio y ser consciente de que no todo dura para siempre. #cartadiaria #cartadeldia #cartatarot #tiradadiaria #tiradadeldia #tiradatarot #tarotterapeutico #tarot #tarotdiario #RuedaDeLaFortuna 04/06/2020