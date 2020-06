El 11 de junio traerá “abundante energía” a las cumpleañeras que siguen el Tarot

View this post on Instagram

CONSEJO DEL DÍA PAJE DE OROS. Más allá de todo lo acontecido el día de hoy tienes que pensar que cada una de las instancias que te han sucedido es netamente porque tienen que pasar. Pero aún así tienes muchas cosas pendientes, por lo cual sería ideal ir cerrando etapas para poder finalmente llegar a los propósitos. No olvides que si quieres algo tienes que ir a buscarlos! Las cosas o las personas no llegarán a ti así porque si, ojo con eso. 🙏🔮