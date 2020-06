La Reina de Copas guiará con sabiduría a los nacidos este 10 de junio

View this post on Instagram

Martes de Tarot: Arcanos Menores: REINA DE COPAS. Representa a una persona intuitiva, virtuosa y servicial. Derecha: Unión feliz. Embarazo. Inicio de una nueva relación. Situaciones gratas y placenteras. Invertida: Persona intuitiva para el mal, poco confiable, inmoral. #tarot #tarotrider #tarotista #arcanosmenores #copas #reinadecopas