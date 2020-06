El triunfo y las victorias te revelan el Tarot del cumpleaños este 9 de junio

View this post on Instagram

Carta del día 💜 EL CARRO: ¿Tienes algún asunto pendiente que aún no has resuelto o no te animas a realizar? Ese proyecto, esa idea, esa llamada… En fin “ESO” que aún sigues sin materializar. Esta carta, te da la fuerza para acabar con tus miedos; miedo al rechazo, al que dirán, a la soledad, a perder o sí, también a ganar … Te da el valor para invitarte a salir de tu zona de confort. ¿Y sabes porque? Porque confía en ti. Porque sabe que eres un alma guerrera!! #tarot #tarotcards #tarotcommunity #tarotespaña #tarotelcarro #elcarrotarot #beliveinmagic #beliveinyourself