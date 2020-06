OMS aclara que pacientes asintomáticos si pueden contagiar COVID-19

La OMS se retractó tras asegurar que es "muy raro" que los asintomáticos contagien a otros. Según la Organización Mundial de la Salud, no existen estudios suficientes que sirvan para respaldar que aquellos con anticuerpos pero que no enfermaron sean un vector de contagio.

Detener el contacto social era básico pues, a falta de medicina o de vacuna, era la única manera de frenar el contagio, sobre todo porque en muchos casos el peligro no estaba en aquellos ya enfermos, sino en los presintomáticos (enfermos, pero aún sin síntomas) y en los asintomáticos (sin síntomas y que nunca enfermaron, pero que tenían anticuerpos).

Pues, ahora, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha asegurado que esto podría no ser así, aunque luego aclaró que se refería a algunos estudios y que fue un "malentendido" que se considerara como una posición dentro de la institución.

Maria van Kerkhove, jefa de la unidad de zoonosis y enfermedades emergentes de la OMS, aseguró en una rueda de prensa realizada en la sede de las Naciones Unidas que este grupo de población podría no suponer ningún peligro para el resto: "A partir de los datos que tenemos, todavía parece muy raro que una persona asintomática realmente pueda transmitir el virus a un individuo secundario", afirmó.

Pero poco después, tal y como anuncia The New York Times, ha precisado que fue un malentendido y que respondía a una pregunta concreta: "No estaba afirmando un posicionamiento de la OMS o nada por el estilo. Es una pregunta muy amplia y que sigue abierta".

Estudios realizados en Alemania, España y otros países determinaron que incluso si el portador del nuevo coronavirus estaba asintomático podría contagiar a una persona sana.

