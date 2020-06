El 8 de junio La Torre revelará tus pasos el día de tu cumpleaños

View this post on Instagram

"Con sangre y lodo no construyo por orgullo una torre que sólo es forma pretendiendo llegar al trono del Creador invisible, ni una causa ajena produce mi caída, el Rayo que me derriba surge de mi misma consciencia embriagada, orgasmo incesante, cuerpo entregado a un feliz cataclismo (…) ¡ qué se desplomen las fachadas, que la densidad se agite convertida en hembra, que la diadema se abra como la tapa de un féretro, que en los harapos del tirano nazca un gusano rojo, que un río de zorzales atraviese el yo dormido, que del calabozo sellado surja el alarido que origina un nuevo cosmos destruyendo las estructuras venenosas de la familia y de la tradición! Alejandro Jodorowsky "Yo, el Tarot" #latorretarot #marte #geburah #ego #individuacion #tarotevolutivo