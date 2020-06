La Princesa de Oros es la carta que acompaña a las nacidas este 7 de junio

View this post on Instagram

Conectada a la Madre Tierra, Pachamama, para convertirme en el universo que sostiene la vida nueva. Entro a lo desconocido con la fuerza de la oscuridad del útero, de la tierra, el elemento más oscuro de todos, de donde nace el cristal que expande la luz y aclara la visión. Gestar vida dentro de la vida es un viaje hacia el portal infinito que une la tierra y el cielo, donde los impulsos cósmicos se vuelven visibles, se vuelven tangibles, donde ocurren los milagros y se manifiesta la magia de la creación. Es el equilibrio de la naturaleza. Es el camino de la belleza. #meditación #conexión #tarot #princesadeoros #embarazada