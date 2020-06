La fortaleza intuitiva del Rey de Espadas la tienen las nacidas este 5 de junio

View this post on Instagram

– 🌺 𝚁𝚎𝚢 𝚍𝚎 𝙴𝚜𝚙𝚊𝚍𝚊𝚜 (Arcano Menor). Significado General: Carta que encarna la energía de aire, por lo que representa al signo de Libra. Vemos a un rey sentado de frente, con la mirada fija. Con su mano derecha empuña una larga espada de doble filo, mientras apoya ligeramente la otra mano en su regazo. El gran anillo que exhibe, simboliza el poder que ostenta. El cielo se encuentra despejando, además de visualizar un par de aves volando en la lejanía. Representa lo mismo que en la carta anterior, claridad mental y capacidad de elevación racional. La carta podría estar hablándonos, tanto de un hombre como de una mujer, con un grado de madurez y estabilidad ya alcanzados, cuya principal característica es su gran intelecto. Su poder emana precisamente de su enorme capacidad para mantener sus emociones a raya. No es que carezca de ellas, es solo que ha aprendido a mantenerlas bajo control. Esta carta nos recuerda, que si bien el implacable juicio de este lúcido rey puede llevarnos lejos, en el proceso debemos siempre tomarnos un tiempo para considerar también, los sentimientos de aquellos que nos rodean. – – – 🌺 𝙺𝚒𝚗𝚐 𝚘𝚏 𝚂𝚠𝚘𝚛𝚍𝚜 (Minor Arcana). General Meaning: Card that embodies the energy of air, so it represents the sign of Libra. We see a king sitting in front, staring. With his right hand he wields a long double-edged sword, while lightly resting his other hand on his lap. The great ring that it exhibits, symbolizes the power that it shows. The sky is clear, in addition to viewing a couple of birds flying in the distance. It represents the same as in the previous card, mental clarity and rational elevation capacity. The card could be speaking to us, both of a man and a woman, with a degree of maturity and stability already achieved, whose main characteristic is its great intellect. His power stems precisely from his enormous ability to keep his emotions at bay. It's not that he lacks them, it's just that he's learned to keep them under control. This card reminds us that while the relentless judgment of this lucid king can take us far, in the process we should always take time to consider too, the feelings of those around us. – – –