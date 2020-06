El Tarot revela la Reina de Bastos para las nacidas este 4 de junio

View this post on Instagram

😊 buen viernes para [email protected] !!!. . .Carta guía para el finde, esta energía la podes aplicar durante estos días, a tus preguntas y dudas , visualizate como si la energía de la #reinadebastos te invitará a absorber todos sus dones para que los apliques en tus propias situaciones de vida . . .Y de que habla está energía? La #reinadebastos nos muestra qué podemos ser fuertes y suaves a la vez. Esta es la imagen de la energía femenina (reina ) plantada en el elemento masculino (basto) combinación perfecta , potente , poderosa. Es creativa , apasionada , hace y pide lo que quiere. Dueña de su sexualidad. Super intuitiva . Confía en su propio poder personal, escucha su fuego interior. Es una carta que no te dice que te quedes en tu zona de confort, sino que cree en que eso que queres, sea lo que sea, se transforme en un movimiento hacia adelante, para que crezcas y cambies hacia una mejor versión de vos [email protected] . . . .Entonces con todas estas cualidades ,te invita a utilizarlas ( porque también están ahí en vos ). Ante cualquier situación que se presente este finde , recorda que toda la energía de esta reina está disponible para que la tomes y vayas [email protected] por lo que desees . . . .Como siempre gracias gracias gracias Rebeca Dose 💚💜💛